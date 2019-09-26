2019-09-26T14:14:35+03:00
Недвижимость

У жилых комплексов Подмосковья улучшается транспортная доступность

Транспортная доступность считается одним из решающих факторов при выборе недвижимости
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Удобная транспортная развязка и возможность быстро добраться до центра Москвы – безусловное преимущество для покупателей, которые выбирают квартиру как для себя, так и для инвестиций.

Так как ближайшее Подмосковье активно застраивается качественными проектами, и цены там гораздо доступнее, чем в Москве, стоит повнимательнее приглядеться к области при выборе квартиры. Одним из привлекательных вариантов считается ЖК «Сколковский» от застройщика ГК ФСК. Этот объект расположен в г.о. Одинцово, всего в 4 км. от МКАД, неподалеку от одноименного инновационного центра. Добраться из этого ЖК было удобнее всего на электричке, ил автомобиле, а теперь ближайшая к объекту станция «Инновационный центр» вошла в маршрут МЦД-1 и стала пересадочным пунктом с наземного метро (МЦД-1) на ж/д станцию пригородного направления.

Эти нововведения безусловно повлияют на стоимость квартир, которая может вырасти, когда весь маршрут МЦД-1 будет введен в эксплуатацию, и поезда в часы пик начнут ходить с заявленным интервалом в 5-6 минут.

До самой станции добраться тоже очень легко, порядка 15 минут пешком, дальше – порядка 30 минут езды в поезде, и вы в центре Москвы, на Белорусском вокзале. К слову, до метро Кунцевская можно доехать за 10 минут, до станции метро Фили – за 15. Такой транспортной доступностью, которую обеспечат все линии МЦД-1 для Подмосковья, не смогут похвастаться даже многие районы Москвы, из района Южное Бутово, например, дорога до центра Москвы на общественном транспорте занимает чуть больше часа.

При всем при этом подмосковные ЖК чаще всего находятся в окружении современного жилого фонда и развитой инфраструктуры, отвечающей всем запросам покупателей недвижимости – рядом детские сады и школы, магазины, салоны красоты, кофейни, досуговые центры и прочие необходимые для ежедневной жизни заведения.

На территории некоторых новых ЖК сразу возводятся школы, детские сады. В «Сколковском», например, помимо двух частных детских садов строится муниципальная школа. В то же время важно, что сам комплекс находится в экологически чистом районе, это особенно ценно для семей с детьми.

Помимо всех внешних преимуществ, в этом жилом комплексе класса «комфорт» предусмотрена подземная парковка, место для консьержа и помещения для колясок в каждом подъезде, вместительный наземный паркинг и огороженная территория. ЖК «Сколковский» находится на стадии высокой строительной готовности, но, учитывая развитие района и улучшение транспортной доступности, на квартиры в этом ЖК ожидается значительный рост спроса.

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