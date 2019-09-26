Голубям построят 50-комнатную коммуналку в Преображенском

Во дворе дома № 14, корпус 2, по Халтуринской улице (район Преображенское) ежедневно проходят трогательные представления. Среди зрителей в основном местные школьники, но есть и взрослые. Режиссер действа - часовой мастер Рафаиль Хамидулин. Ну а артисты - птицы. Они каждый день ждут своего хозяина и готовы в его честь выделывать в небе любые кренделя. Гривун Яшка, например, любит взмывать в небо одним из первых и, набрав головокружительную высоту, держаться над своим жилищем несколько часов.

Однако Рафаиль знает, как его можно вернуть на землю. Достаточно взять голубку и слегка подбросить в воздух. Гривун, как в знаменитом фильме Меньшова, камнем падает вниз. И от этой картины мурашки бегут по телу.

Эта голубятня стала настоящей достопримечательностью. Возможно, потому что рядом, на набережной Шитова, много отдыхающих. Правда, сейчас территорию вокруг Черкизовского пруда благоустраивают. Она огорожена, и за забором шумят рабочие. Прокладывают дорожки, меняют скамейки, строят детские площадки. И само собой возник вопрос: а что делать с голубятней? Ей уже больше полувека. За это время будка поизносилась, как Рафаиль Хамидулин ее ни подкрашивал.

За это время будка поизносилась, как Рафаиль Хамидулин ее ни подкрашивал.Фото: Павел КЛОКОВ

«БЕСПОДОБНОЕ СТРОЕНИЕ»

Местные жители, даже не дождавшись решения, помчались собирать подписи в защиту голубятни. Мол, птичек жалко и не надо их трогать. В управе предложили - либо отремонтировать старую, либо поставить новую. И жители на общем собрании выбрали второй вариант.

- Это будет бесподобное строение, - с воодушевлением сообщил «КП» Рафаиль. - Утепленное. С нержавеющей сеткой и покатой крышей. Я видел картинку, и мне очень понравилось.

Фото: mos.ru

Сейчас у Хамидулина 40 птиц. Свердловские, крестовые, статные, гривуны, бакинцы.

Голубятня здесь появилась в конце шестидесятых, когда дома в округе были еще одноэтажными. Но потом их снесли и построили высотки. В одной из них жил рабочий машиностроительного завода Виктор. Глухонемой. Он-то и держал птиц во дворе все эти годы. Раньше вообще это занятие было обычным. Голубятни стояли на учете в военкоматах, и почти в каждой имелись почтовые голуби. На случай, если враги заглушат радийную связь.

- Лет двенадцать назад Виктора не стало, и мне предложили продолжить его дело, - рассказывает Рафаиль. - Я с радостью согласился. Потому что занимаюсь этим чуть ли не с детского сада. Родной дядя был голубеводом. И в одном из дворов Гольянова всему меня научил.

Рафаиль ХамидулинФото: Павел КЛОКОВ

КАК АКТЕР МИХАЙЛОВ

Демонтировать старую голубятню рабочие начнут после того, как в нескольких метрах поставят новую. Птицы оперативно переедут, точнее, перелетят. И уже после новоселья снесут старую будку.

- Жалко, конечно, - признается Рафаиль. - Столько воспоминаний с ней связано. Столько труда вложено. Но это так, лирика. Зато новая голубятня будет самой красивой в Европе.

По словам голубевода, уход за птицами требует определенных знаний. Нужно поить их витаминами. Крошить в пищу яичную скорлупу, чтобы крылья были крепкими. Менять крупный песок. Делать прививки («лапку оттягиваешь и в ляжечку»). Разделять пару, если вдруг она образовалась между братом и сестрой. Для этого птичек окольцовывают, чтобы знать о каждой всю информацию.

- Часто дети просят попоить голубей, набрав воды в рот, - продолжает Рафаиль. - Как актер Михайлов (х/ф «Любовь и голуби»). Я говорю, если родители не против, пожалуйста. Приходят родители и разрешают. Радости от этого дела выше крыши. Причем у всех - как у детей, так и у мам с папами.

ОФИЦИАЛЬНО

Как рассказали в Департаменте капитального ремонта, новую голубятню, рассчитанную на 50 птиц, обустроят в два этапа.

«Основание для утепленного помещения уже готово, - говорится в сообщении ведомства. - И в ближайшее время начнется сборка. Затем на втором этапе старую голубятню разберут и на ее месте возведут вторую часть нового птичьего дома (высокую клетку из сетки с открывающимися створками для выпускания птиц). Проект разрабатывался специально для этой территории. Площадь новой голубятни составит 22 кв. м, высота - 6,5 м. В ней будут места для хранения корма и гнездования, кормушки, жердочки, выходы на улицу и переходы между помещениями».

Рядом с постройкой, кстати, повесят скворечники.