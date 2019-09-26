Спартакиада "Моспром" собрала тысячи спортсменов и болельщиков

Это уже тенденция: все больше сотрудников крупных столичных предприятий вовлечены в занятия спортом, традиционными становятся внутрикорпоративные соревнования по разным дисциплинам, поэтому ничего удивительного, что у московских властей появилась идея провести первую спартакиаду "Моспром". Она представляет собой комплексные соревнования по шести видам спорта: легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, стритбол, настольный теннис и шахматы.

На приглашение принять участие в спортивных соревнованиях сразу же откликнулись представители авиастроительной и аэрокосмической отраслей, пищевой промышленности, нефтепереработки, фармацевтики. Чуть позже к ним присоединились и студенты инженерных специальностей столичных вузов.

Отборочные туры первой промышленной спартакиады столицы проходили с 1 июня до 27 июля 2019 года. В них приняли участие более 100 предприятий и 14 вузов Москвы. А это почти 3 тысячи человек, представляющих свыше 20 промышленных отраслей.

Фото: www.facebook.com/pg/moscowprom/photos

«Сегодня крупных и средних индустриальных предприятий в Москве — более 700. Современная экономика делает ставку не только на высокие технологии и финансы, но и на развитие человеческого капитала. И корпоративный спорт, тимбилдинги, здоровый образ жизни, безусловно, являются частью HR-стратегии предприятий, работу которых мы поддерживаем», — отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В финале Спартакиады встретились 16 команд. Итоги соревнований подводились по каждому виду спорта, а также в общекомандном зачете. Победу в матчах по футболу, волейболу и настольному теннису завоевала команда Московского НПЗ, что обеспечило ей выход на первое место в общекомандном зачете. Делегация Московского нефтеперерабатывающего завода стала одной из самых больших на спартакиаде: в соревнованиях приняло участие больше 50 спортсменов. Они выступили в турнире во всех шести видах спорта. Надо отметить, что на Московском НПЗ созданы максимально комфортные условия для активного занятия спортом. Больше 700 работников — это треть от общей численности штата предприятия регулярно посещают секции.

Фото: www.facebook.com/pg/moscowprom/photos

К церемонии награждения на площадке Лужников было уже около 7000 человек. В финальный день соревнований состоялась и развлекательная часть, которая превратила Спартакиаду в большой городской праздник. На территории комплекса болельщики и другие гости могли как поддержать своих спортсменов, так принять участие в популярных играх: аэрохоккей, настольный футбол, дартс. Спортивные мастер-классы для всех желающих провели именитый советский и российский футболист Александр Мостовой, чемпион Европы по баскетболу Никита Моргунов и чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Организаторы Спартакиады уже пообещали, что соревнования станут ежегодными.