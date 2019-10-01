Свадьбы в парках Москвы: В "Царицыно" - в костюмах времён Екатерины, в Измайлово - на колесе обозрения

Расписаться в загсе некоторым новобрачным уже неинтересно. Влюблённые в Москве все чаще стараются выбирать необычные места для официальной церемонии регистрации брака. Заветное "Да!" можно сказать, к примеру, на смотровой площадке башни "Сити", в старинном особняке или на стадионе. А ещё - в одном из 12 городских парков. Причем здесь разрешают провести не только саму регистрацию, но и самостоятельно устроить свадебное торжество.

- Эта услуга пользуется большой популярностью, поэтому бронировать даты на весну, лето и осень 2020 года нужно уже сейчас, - отметили в Мосгорпарке.

Мы узнали, в каких столичных парках можно расписаться в исторических нарядах, прокатиться на конном экипаже или на колесе обозрения, сделать ночную фотосессию молодожёнов.

КАРЕТУ МНЕ, КАРЕТУ!

Музей-заповедник «Царицыно»

Ст. м. «Царицыно», ул. Дольская, вл. 1, стр. 32.

Для свадебной церемонии новобрачные могут выбрать любой из залов Большого дворца - от скромной Голубой гостиной до помпезного Екатерининского зала. Есть ещё отдельная площадка у Виноградных ворот, памятника архитектуры XVIII века.

«Фишка» свадьбы в «Царицыно» - исторические наряды. По желанию жениха и невесты весь персонал от церемониймейстера до музыкантов будет одет в костюмы екатерининской эпохи. За дополнительную плату можно провести фотосессию во дворце (11000 руб.) и катание на карете (от 15000 руб.). А в банкетных залах устроить сразу официальную и фуршетную часть торжества. Цену бронирования, сам праздник и меню обсуждаются на месте. Кстати, фотосессии лучше всего получаются на большой поляне, в Царицынских оранжереях, на берегах Оранжерейных прудов, у Виноградных ворот, на Фигурном и Большом мостах.

Для бронирования даты на регистрацию в музее-заповеднике «Царицыно» нужно подать заявление на портале госуслуг mos.ru или в Шипиловском ЗАГСе.

ПОД ЗВУКИ СТРУННОГО ТРИО

Усадьба Кусково

Ст. м. "Новогиреево", ул. Юности, 2, стр. 1.

Обменяться обручальными кольцами можно в Белом зале «Итальянского домика» или в Портретной галерее Большой каменной оранжереи. Бракосочетание проводит церемониймейстер под звуки струнного трио. За дополнительную плату - прогулка в конном экипаже (8000 руб. - одна лошадь, 12000 руб. - две лошади) и аренда лодки для фотосессии (400 руб. за 30 минут).

Для свадебных снимков также отлично подойдут набережная около павильона «Грот», «Воздушный театр» в восточной части парка, Парадный дворец и садик у «Голландского домика».

Для бронирования даты на регистрацию в усадьбе Кусково нужно подать заявление на портале госуслуг mos.ru или в Перовском ЗАГСе.

ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ, ЛЕТИТЕ

Московский зоопарк

Ст. м. "Краснопресненская", ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 1.

В зоопарке регистрацию брака проводят в расположенном здесь музее-особняке «Дом Клюева», памятнике архитектуры XIX века. В здании сохранилось много исторических вещей. В тёплую погоду свадебная церемония проходит в сквере около музея. По желанию молодожёнов за дополнительную плату - музыкальное сопровождение, выпуск голубей, мастер-класс «Семейное гнёздышко», украшение площадки, анимация (мимы, ходулисты, художники) и свадебная экскурсия.

Для бронирования даты на регистрацию в «Доме Клюева» нужно подать заявление на портале госуслуг mos.ru или в Тверском ЗАГСе.

ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ

Музей-заповедник «Коломенское»

Ст. м. "Коломенская", пр-т Андропова, вл. 39, стр. 46.

На выбор для молодожёнов - парадные залы мужской половины дворца царя Алексея Михайловича, хоромы царицы, «Театральная Хоромина», дворцовый павильон 1825 года и свадебный шатёр у здания гостиницы. А в тёплую погоду бракосочетание можно провести на аллее Любви, в Вознесенском саду и на площади Вознесения. В храмах «Коломенского» жених и невеста могут обвенчаться.

Кроме этого, здесь можно устроить свадьбу «под ключ» с банкетом, фуршетом, размещением в гостинице и прогулкой в конном экипаже. При желании молодых их встретят с хлебом-солью, проведут фотосессию в исторических костюмах и фольклорные мастер-классы, например, ковку подковы на счастье. Для бронирования даты на регистрацию нужно подать заявление на портале госуслуг mos.ru или во Дворце бракосочетаний в Коломенском.

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ ВО ДВОРЦЕ

Усадьба Люблино

Ст. м. "Волжская", ул. Летняя, вл. 1, стр. 1.

Свадебный обряд можно провести во дворце Дурасова, в Театральной школе, под сводами колоннады дворца, в галерее школы и в самой усадьбе. За дополнительную плату - экскурсии, музыкальное сопровождение, банкеты и фуршеты, фольклорные программы и фотосессия в исторических костюмах.

Для бронирования даты на регистрацию нужно подать заявление на портале госуслуг mos.ru или во Дворце бракосочетания №3.

ЧТО ЕЩЁ

В некоторых парках влюблённые могут провести неофициальную выездную регистрацию брака. То есть заранее официально расписаться в обычном загсе, а потом на природе устроить красивую театрализованную церемонию. Такая услуга действует в разных районах:

- Ландшафтный парк «Митино» (ст. м. "Митино", ул. Пенягинская, д. 16).

Для молодожёнов подберут образы, подготовят фуршет в павильоне «Оранжерея» и развлечения для гостей, красиво оформят зал и проведут регистрацию на краю смотровой площадки. За дополнительную плату также можно заказать прогулку на лодке, украшенной цветами, по Пенягинскому пруду или в конном экипаже. Бронирование даты и справки - (499) 184-27-00.

- Парк «Фили» (ст. м. «Фили», ул. Б. Филевская, д. 22, стр. 1).

В хорошую погоду свадебные церемонии проводятся у Нарышкинского пруда, а в пасмурную - в кафе. За дополнительную плату - аренда электрокара или упряжки лошадей, услуги церемониймейстера, звукорежиссёра, фотографа и установка шатра. С вопросами можно обращаться на почту kmm@parkfili.com или по телефону (499) 145-00-00 (доб. 217).

- Парк «Сокольники» (ст. м. «Сокольники», ул. Сокольнический вал, д. 1).

Для новобрачных на выбор несколько площадок - Малый розарий, Сиреневый сад, берега Золотого пруда, эстрады «Симфоническая», «Центральная» и «Веранда танцев», а также место на «Кинополяне». За отдельную плату - украшение площадки, подготовка фуршета, аренда запряженной лошадьми кареты для свадебной прогулки. Подробнее - на сайте парка.

- Усадьба Измайлово (ст. м. "Партизанская", городок имени Баумана, д. 2, стр. 14).

В загородной резиденции русских царей можно провести свадьбу «под ключ» с неофициальной выездной регистрацией, фуршетом, фольклорными программами, экскурсионными прогулками и музыкальным сопровождением. Стоимость всех услуг оговаривается отдельно. Подробности - (499) 782-88-93.

- Усадьба Воронцово (ст. м. «Калужская», ул. Воронцовские пруды, в районе вл. 5).

Молодожёны могут расписаться в Китайском саду, около оранжереи, ансамбля парадного въезда, на Воронцовских прудах или на острове Любви. В Китайском саду проводят не только регистрации, но и свадебные банкеты. По желанию молодожёнов оформят площадку цветами, договорятся с фотографами, видеографами и музыкантами. Для красочных фотосессий можно арендовать лодку с цветами или карету, запряжённую лошадьми. Справки - по запросу на почту парка: info@usadba-vorontsovo.ru.

- Измайловский парк (ст. м. "Шоссе Энтузиастов", МЦК Соколиная гора).

В центре зоны отдыха недалёко от аллеи Большого круга для свадебных церемоний отдают поляну с красивым панорамным видом. После церемонии можно отправиться на прогулку в конной упряжке. Индивидуальное катание в экипаже стоит 10000 рублей за первый час и 5000 рублей за каждый последующий. Уточнить подробности и забронировать площадку можно по почте parkizmailovskiy@culture.mos.ru.

А фотосессии лучше проводить в центральной части парка с красивым видом на Круглый пруд, лодочную станцию, колесо обозрения и музыкальную беседку. Чаще всего молодожёны любят сниматься на фоне исторического здания дирекции парка. Необычные фото можно сделать также в северной части парка на площадке аттракционов «Забава», к примеру, на Большой семейной карусели или на Малом колесе обозрения.