Новый CEO QNET Малу Калуза впервые побывала в России

1 октября в Москве состоялась встреча с CEO международной компании прямых продаж QNET Малу Калузой. Бизнес-леди ответила на вопросы о себе и своих планах на новом посту.

20 лет назад компания приняла на работу выпускницу St Louis University с дипломом по специальности «коммерция и маркетинг». Малу совмещала две должности – сотрудника службы поддержки и секретаря на ресепшен. Каждый раз она, принимая звонок, отвечала на него не формально, не «для галочки», а стараясь полностью разрешить затруднительную ситуацию на другом конце провода. Ее доброжелательность, отзывчивость и забота покорили всех – и коллег, и клиентов. Между тем Малу стала осваивать новые области в маркетинге, менеджменте, HR, стратегическом управлении. Продвигаясь вверх по карьерной лестнице, Калуза «не шла по головам», а становилась самым компетентным сотрудником. В 2019 году она стала CEO, оставив прежний пост – руководителя по сетевому развитию.

На встрече бизнес-леди поделилась грустной, но жизнеутверждающей историей. Несколько лет назад врачи нашли у женщины злокачественную опухоль. На борьбу с раком Малу вдохновляли муж, трое сыновей, друзья, коллеги. Лечение подействовало, и схватка со смертельно опасной болезнью закончилась победой.

Новый генеральный директор заявила, что будет следовать ценностям компании – предоставлять инновационную продукцию клиентам и широкие бизнес-возможности Независимым Представителям, а также поддерживать тех, кому нужна помощь. Слоган благотворительного фонда компании RYTHM – «Поднимись сам, чтобы помочь человечеству». QNET оказывает содействие ребятам с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам приютов, финансирует профессиональный спорт (компания – титульный спонсор чемпиона английской Премьер-лиги Manchester City), поддерживает экологические проекты (в частности, раздельный сбор отходов для их последующей переработки и вторичного использования), выступает за равенство полов в самореализации, защищает права женщин. Благодаря компании в Африке девочки из бедных семей учатся грамоте, в Индии получают знания по экономике и юриспруденции. «В нашей компании Независимые Представители прекрасного пола добиваются успехов наравне с мужчинами. Здесь главное – энтузиазм, трудолюбие и настойчивость. Я хочу показать своим примером, что любую, даже самую несбыточную мечту можно воплотить в жизнь», – отметила Малу Калуза.

Топ-менеджер видит большое будущее своей компании в России: «Для QNET Россия в топ-3 приоритетных рынков. Мы очень серьезно относимся к развитию бизнеса в самой большой стране мира. Здесь мы открыли склад, в этом году начали производить локальную продукцию для россиян, организуем мероприятия для прессы и клиентов, выставки; в будущем планируем открытие experience center – так мы называем шоурумы, где клиенты могут увидеть и протестировать нашу продукцию. В России мы также развиваем социальные проекты – помогаем детским домам и больницам, устраиваем благотворительные забеги».