Наше Подмосковье. Два «берега» Реутова соединились

У подмосковного Реутова есть одна географическая особенность. Город разделен железной дорогой на две части - северную и южную. Долгие годы единственная связывающая их дорога проходила через железнодорожный переезд. Горьковское направление электричек - одно из самых загруженных в Подмосковье. Пассажирские составы летят мимо, шлагбаум опущен, желающие перебраться на машине с севера Реутова на юг и обратно или просто пробиться к шоссе - стоят. Заторы растягивались на несколько километров. Единственный альтернативный путь - махнуть крюк через МКАД. Но там в часы пик тоже приятного мало...

- Я живу в одной части города, а работаю в другой, - рассказывает реутовчанка Юлия Фурсенко. - Приходилось очень рано вставать, чтобы не опоздать утром. Потому что на переезде можно было простоять и час, и два.

В ноябре 2017 года стартовало строительство нового путепровода. Эстакаду перебросили через железку в полукилометре от переезда. Здесь четыре полосы (по две в каждую сторону). Новая надземная дорога свяжет не только две части города, но и два весьма востребованных шоссе - Горьковское и Носовихинское.

Вчера автомобильное движение по новому путепроводу открыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- У нас каждый год растет количество жителей, растут микрорайоны, но запаздывала инфраструктура, - сказал губернатор. - И тогда наш президент принял решение - создать структуру по развитию Московского транспортного узла. Переезд, который мы сегодня открываем в Реутове, уже 28-й по этой комплексной программе.

Андрей Воробьёв отметил, что после открытия путепровода в Реутове будет запущен новый автобусный маршрут к метро «Новокосино».

Новый путепровод соединил две части подмосковного Реутова. Фото: Пресс-служба правительства МО

Губернатор особо поблагодарил строителей - за то, что сдают объект раньше срока (изначально путепровод планировали открыть в декабре. - Авт.), а реутовчан - за терпение. Хотя скептиков во время строительства хватало.

- Если вы видели бой Макгрегора с Хабибом - здесь то же самое было, - шутит местный житель и по совместительству глава одной из подрядных компаний Вадим Куприенко. - Из-за пробок была полная вакханалия. Давно ждали эстакаду...

- Через месяц, в конце октября, мы откроем движение по путепроводу в Балашихе, - говорит министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. - Эти два путепровода снимут проблему одноуровневых переездов и благодаря своей пропускной способности решат транспортную проблему.

- Строительство путепроводов - очень важная программа, которую мы реализуем совместно с Министерством транспорта РФ, - отметил Андрей Воробьёв. - Нам она нужна как воздух, потому что Московская область активно развивается, и, если инфраструктура запаздывает, жизнь становится некомфортной.

КСТАТИ

Параллельно со строительством путепровода шел ремонт Транспортной улицы, в которую «впадает» эстакада. Рабочие отремонтировали почти 3 километра дорожного полотна, установили бордюры, построили тротуар. В перспективе улицу планируется расширить. По Транспортной автомобилисты смогут быстрее добираться до шоссе Энтузиастов.

КОНКРЕТНО

Путепровод находится над 16-м км Горьковского направления Московской железной дороги, неподалеку от станции Реутово.

1,2 км - его общая протяженность с проходами и съездами (в том числе 282 метра надземной части).

30 тысяч машин - ежесуточная пропускная способность путепровода.

70 км в час - расчетная скорость движения.