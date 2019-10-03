А картины-то ненастоящие!

В подмосковном музее «Новый Иерусалим» начали выставлять картины из коллекции экс-министра финансов Московской области 56-летнего Алексея Кузнецова, которого сейчас судят за мошенничество (см. «Из досье «КП»). Деньги бывший министр тратил на недвижимость (в том числе за границей - во Франции и Швейцарии) и предметы искусства. По некоторым оценкам, живописи и антиквариата он за несколько лет накупил на 4 миллиарда рублей. Арт-дилеры рассказали нам, что в художниках Алексей Кузнецов разбирался слабо: «Он мог без торга заплатить за какую-нибудь картину 1 миллион долларов, хотя ей красная цена 100 тысяч».

Когда на Кузнецова завели уголовное дело, он сбежал за границу, а в 2014-м его бывшая жена пыталась вывезти их коллекцию морем, через Петербург. Но там ценный груз задержали. Этим летом весь конфискат передали подмосковным музеям. Больше сотни картин доставили в «Новый Иерусалим». И вот три работы из этого собрания представлены публике на выставке «Цвет» (см. «Конкретно»). Здесь же выставлены и шесть работ, ранее конфискованных у бывшего зама Кузнецова Валерия Носова - он еще в 2016 году получил 15 лет...

А вот «Сосны» Шишкина подлинные, их можно увидеть на выставке.Фото: Александр РОГОЗА

Но рядом с подлинниками обнаружились подделки!

- Картины из коллекции Кузнецова передаются на экспертизу партиями, - рассказывает «КП» главный хранитель Музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Наталья Сафонова. - У нас 117 полотен. До конца года планируем сделать экспертизу 50. В настоящий момент специалисты изучили 10 картин. 8 из них оказались подлинными, а две - подделки. Причем одна из них - хорошая копия работы Константина Маковского, сделанная еще в XIX веке! А уже после 2000-х кто-то поставил на ней подпись художника. Кстати, ранее работу пытались продать - есть ее следы на российских аукционах.

В начале августа часть конфиската музейщики распечатывали прямо перед журналистами. Тогда и показали большую яркую картину «Арт-дуэт» - боярин с боярыней в расписных костюмах. Считалось, что это этюд к большой картине Константина Маковского «Поцелуйный обряд»... Вторая подделка - «Рождение Венеры» - тоже под Маковского.

- То, что он (Кузнецов. - Ред.) сам не ориентировался в вопросах искусства, еще ничего не значит, - продолжает Наталья Сафонова. - Обычно в таких случаях нанимают менеджеров, которые помогают. Как мы выяснили, некоторые из этих вещей уже проходили экспертизу в разные годы. То есть их покупали с экспертизами.

Картина из коллекции экс-министра КузнецоваФото: Александр РОГОЗА

- Заключение экспертизы можно подделать?

- Да, такое бывает.

- Не планируете после окончания всех экспертиз сделать отдельную выставку изъятой у Кузнецова коллекции живописи?

- Ее нельзя рассматривать как цельную коллекцию. Логичнее было бы делать выставку по переданному нам огнестрельному западноевропейскому и антикварному холодному оружию (у Кузнецова изъяли около 200 клинков. - Ред.), защитному вооружению разных периодов - там щиты, шлемы... Это действительно заслуживает внимания, потому что подобные музейные коллекции встречаются крайне редко. Впрочем, все это тоже еще предстоит проверять экспертам. Там тоже могут быть подделки.

Картина из коллекции экс-министра КузнецоваФото: Александр РОГОЗА

КОНКРЕТНО

Изъятые у Кузнецова картины, представленные на выставке «Цвет»:

- Иван Шишкин (1832 - 1898). «Сосны на берегу залива».

- Василий Суриков (1848 - 1916). «Портрет старика» (этюд к картине «Боярыня Морозова»).

- Константин Маковский (1839 - 1915). «Портрет девочки в красном платке».

Картины из коллекции экс-министра, подлинность которых также подтверждена:

- Владимир Маковский (1846 - 1920). «Портрет мальчика».

- Три полотна Вильгельма Котабринского (1848 - 1921): «Пляска листьев», «Стрекоза», «Отдыхающие девушки».

- Семен Федоров (1867 - 1910). «Дорога в лесу».

Картина из коллекции экс-министра КузнецоваФото: Александр РОГОЗА

Картины, изъятые у Валерия Носова, которые можно увидеть на выставке «Цвет»:

- Константин Коровин (1861 - 1939). «Париж».

- Иван Айвазовский (1817 - 1900). «Горный пейзаж с фигурами».

- Филипп Малявин (1869 - 1940). «Смеющаяся девочка».

- Александр Киселев (1838 - 1911). «Деревенская сцена».

- Две картины Георгия Пожидаева (1894 - 1971): «Сентябрьское утро» и «На ферме».

ГДЕ: Московская обл., г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, 1.

Подробности о билетах, экспозициях, как добраться - на сайте музея njerusalem.ru.

Картина, конфискованная у бывшего зама Кузнецова Валерия НосоваФото: Александр РОГОЗА

Из досье «КП»

В прошлом году Кузнецова экстрадировали из Франции в Россию. Сейчас его судят по 22 эпизодам. Мошенничество в особо крупном размере, отмывание денег, растраты… Общая сумма - 14 млрд рублей. По версии следствия, в 2005 году Алексей Кузнецов сколотил группировку, которая выводила государственные деньги по оригинальной схеме: некая компания добивалась права требовать долги по ЖКХ с муниципалитетов, а затем Кузнецов с подручными, используя свое служебное влияние, заставляли глав городов и районов оперативно возвращать долги, в том числе набирая в банках кредиты и вешая их на местные бюджеты. Большую часть этих денег члены группировки выводили из страны через офшоры.