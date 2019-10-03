А картины-то ненастоящие!
В подмосковном музее «Новый Иерусалим» начали выставлять картины из коллекции экс-министра финансов Московской области 56-летнего Алексея Кузнецова, которого сейчас судят за мошенничество (см. «Из досье «КП»). Деньги бывший министр тратил на недвижимость (в том числе за границей - во Франции и Швейцарии) и предметы искусства. По некоторым оценкам, живописи и антиквариата он за несколько лет накупил на 4 миллиарда рублей. Арт-дилеры рассказали нам, что в художниках Алексей Кузнецов разбирался слабо: «Он мог без торга заплатить за какую-нибудь картину 1 миллион долларов, хотя ей красная цена 100 тысяч».
Когда на Кузнецова завели уголовное дело, он сбежал за границу, а в 2014-м его бывшая жена пыталась вывезти их коллекцию морем, через Петербург. Но там ценный груз задержали. Этим летом весь конфискат передали подмосковным музеям. Больше сотни картин доставили в «Новый Иерусалим». И вот три работы из этого собрания представлены публике на выставке «Цвет» (см. «Конкретно»). Здесь же выставлены и шесть работ, ранее конфискованных у бывшего зама Кузнецова Валерия Носова - он еще в 2016 году получил 15 лет...
А вот «Сосны» Шишкина подлинные, их можно увидеть на выставке.Фото: Александр РОГОЗА
Но рядом с подлинниками обнаружились подделки!
- Картины из коллекции Кузнецова передаются на экспертизу партиями, - рассказывает «КП» главный хранитель Музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Наталья Сафонова. - У нас 117 полотен. До конца года планируем сделать экспертизу 50. В настоящий момент специалисты изучили 10 картин. 8 из них оказались подлинными, а две - подделки. Причем одна из них - хорошая копия работы Константина Маковского, сделанная еще в XIX веке! А уже после 2000-х кто-то поставил на ней подпись художника. Кстати, ранее работу пытались продать - есть ее следы на российских аукционах.
В начале августа часть конфиската музейщики распечатывали прямо перед журналистами. Тогда и показали большую яркую картину «Арт-дуэт» - боярин с боярыней в расписных костюмах. Считалось, что это этюд к большой картине Константина Маковского «Поцелуйный обряд»... Вторая подделка - «Рождение Венеры» - тоже под Маковского.
- То, что он (Кузнецов. - Ред.) сам не ориентировался в вопросах искусства, еще ничего не значит, - продолжает Наталья Сафонова. - Обычно в таких случаях нанимают менеджеров, которые помогают. Как мы выяснили, некоторые из этих вещей уже проходили экспертизу в разные годы. То есть их покупали с экспертизами.
- Заключение экспертизы можно подделать?
- Да, такое бывает.
- Не планируете после окончания всех экспертиз сделать отдельную выставку изъятой у Кузнецова коллекции живописи?
- Ее нельзя рассматривать как цельную коллекцию. Логичнее было бы делать выставку по переданному нам огнестрельному западноевропейскому и антикварному холодному оружию (у Кузнецова изъяли около 200 клинков. - Ред.), защитному вооружению разных периодов - там щиты, шлемы... Это действительно заслуживает внимания, потому что подобные музейные коллекции встречаются крайне редко. Впрочем, все это тоже еще предстоит проверять экспертам. Там тоже могут быть подделки.
КОНКРЕТНО
Изъятые у Кузнецова картины, представленные на выставке «Цвет»:
- Иван Шишкин (1832 - 1898). «Сосны на берегу залива».
- Василий Суриков (1848 - 1916). «Портрет старика» (этюд к картине «Боярыня Морозова»).
- Константин Маковский (1839 - 1915). «Портрет девочки в красном платке».
Картины из коллекции экс-министра, подлинность которых также подтверждена:
- Владимир Маковский (1846 - 1920). «Портрет мальчика».
- Три полотна Вильгельма Котабринского (1848 - 1921): «Пляска листьев», «Стрекоза», «Отдыхающие девушки».
- Семен Федоров (1867 - 1910). «Дорога в лесу».
Картины, изъятые у Валерия Носова, которые можно увидеть на выставке «Цвет»:
- Константин Коровин (1861 - 1939). «Париж».
- Иван Айвазовский (1817 - 1900). «Горный пейзаж с фигурами».
- Филипп Малявин (1869 - 1940). «Смеющаяся девочка».
- Александр Киселев (1838 - 1911). «Деревенская сцена».
- Две картины Георгия Пожидаева (1894 - 1971): «Сентябрьское утро» и «На ферме».
ГДЕ: Московская обл., г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, 1.
Подробности о билетах, экспозициях, как добраться - на сайте музея njerusalem.ru.
Картина, конфискованная у бывшего зама Кузнецова Валерия НосоваФото: Александр РОГОЗА
Из досье «КП»
В прошлом году Кузнецова экстрадировали из Франции в Россию. Сейчас его судят по 22 эпизодам. Мошенничество в особо крупном размере, отмывание денег, растраты… Общая сумма - 14 млрд рублей. По версии следствия, в 2005 году Алексей Кузнецов сколотил группировку, которая выводила государственные деньги по оригинальной схеме: некая компания добивалась права требовать долги по ЖКХ с муниципалитетов, а затем Кузнецов с подручными, используя свое служебное влияние, заставляли глав городов и районов оперативно возвращать долги, в том числе набирая в банках кредиты и вешая их на местные бюджеты. Большую часть этих денег члены группировки выводили из страны через офшоры.
ИСТОЧНИК KP.RU