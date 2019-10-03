Собянин: "Я с трепетом вспоминаю свою первую учительницу"

Накануне Дня учителя (традиционно отмечается в нашей стране 5 октября. - Прим.) мэр Москвы Сергей Собянин поздравил педагогов с профессиональным праздником. Напомним, сейчас в школах города работают более 54 тысяч учителей. Лучшим из них мэр вручил награды за большой вклад в развитие системы образования Москвы, заслуги в педагогической и воспитательной деятельности.

- День учителя - замечательный праздник, можно сказать, всенародный, - отметил Сергей Собянин сегодня, 3 октября, на торжественной церемонии в Белом зале мэрии Москвы на Тверской. - В жизни каждого из нас был свой учитель. Я с трепетом вспоминаю свою первую учительницу, которая давала азы грамотности, учителей, которые дали путёвку в жизнь. Мы все получали из ваших рук путёвку в будущее. Конечно, не все зависит от учителей, многое зависит и от учеников, и их родителей. Но большинство из вас самоотверженно с полной отдачей сил делает все, чтобы дети, с которыми вы занимаетесь, стали настоящими людьми и у них были все возможности, чтобы стать успешными в жизни.

В прошлые годы, как сказал мэр, будущее для школьников так или иначе было гарантировано. А сегодня учителям нужно прилагать больше сил, чтобы раскрыть таланты каждого ученика.

Мэр поздравил педагогов с профессиональным праздникомФото: Светлана ВОЛКОВА

- Это реально определяет судьбу ваших подопечных, - напомнил Сергей Собянин. - Московские учителя делают это блестяще, доказывая свои успехи и успехи своих учащихся на многочисленных российских и международных олимпиадах. Самое главное - при этом обеспечиваются равные возможности для наших детей, которые обучаются в разных школах в разных районах Москвы. Поздравляю всех учителей столицы и желаю вам счастья, здоровья, успехов. Низкий вам поклон от имени всех жителей Москвы.

Почётные знаки "Заслуженный учитель города Москвы" получили более 20 человек - учителя химии, истории, информатики, испанского и немецкого языков, химии, биологии, русского языка и литературы, музыки, начальных классов. Профессия учителя традиционно считается женской. В Белом зале мэрии сегодня в основном собрались прекрасные дамы. Впрочем среди награждённых был и мужчина - учитель географии школы 1948 "Лингвист-М" Владимир Лиознер. К почетному знаку всем официально ставшим заслуженными учителям полагается денежная премия в 300 тысяч рублей. За последние годы "Заслуженным учителем города Москвы" стал 221 педагог.

- Наша профессия всегда была не простой и легче она не становится, - сказала во время церемонии Ирина Бродова, учитель русского языка и литературы школы 1811 в Восточном Измайлове. - Но благодаря изменениям, происходящим в московском образовании, быть московским учителем очень интересно. У нас работает "Московская электронная школа", проект "Урок в музее", профильные классы для старшеклассников. Новые возможности появляются сегодня в Москве и учителей, и у школьников.