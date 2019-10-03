В Москве открыли Единый диспетчерский центр метро: нештатные ситуации будут решать в два раза быстрее

Повысить качество перевозок пассажиров, запустить дополнительный эскалатор при скоплении людей или вывести на линию дополнительный поезд - все это будет решаться за несколько секунд в новом Едином диспетчерском центре Московского метрополитена. Вся работа теперь будет осуществляться из нового здания на Дмитровском шоссе (бывший кинотеатр "Ереван"). Диспетчерский центр 3 октября посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мало строить большое количество станции метро, важно еще и всем этим огромным хозяйством управлять. Это большой шаг в развитии, относительно качества движения, своевременности, выполнения всех регламентных процедур, безопасности и быстрой ликвидации нештатных ситуаций, - сказал Сергей Собянин.

Новый центр управления позволит оперативно вывести дополнительный поезд или включить эскалаторФото: Алиса ТИТКО

В общей сложности в Едином диспетчерском будут работать порядка 800 специалистов различных служб – от диспетчеров службы движения до дежурных пресс-службы. Каждая смена - это 200 человек. Сам центр будет работать в круглосуточном режиме.

- Раньше службы находились в разных помещениях, в разных районах. Нам удалось объединить все оперативные службы метрополитена в Единый центр. Если раньше приходилось делать около десяти звонков, чтобы убедиться в необходимости действий и передать информацию, то теперь мы находимся в Едином центре. Мы обеспечены оперативной связью с мэрией, МЧС, ЦОДД, - рассказал Андрей Жабин, главный диспетчер Московского метрополитена.

Еще одна предстоящая задача - обеспечение работы Московских центральных диаметров. В Единый диспетчерский центр будет приходить информация о пассажиропотоках и нештатных ситуациях на МЦД.

- В таких ситуациях, например, будут вводиться дополнительные поезда. В целом, время реагирования сократится в два раза за счет того, что будет профилактика - на экранах выводится информация с эскалаторов, вестибюлей, а значит мы сможем быстрее принять решение, - сказал Андрей Жабин, главный диспетчер Московского метрополитена.

Создание Единого диспетчерского центра Московского метро является частью программы "Цифровое метро", реализуемой с 2013 года. Помимо модернизации диспетчеризации в программу входят проекты создания умной системы видеонаблюдения и транспортной безопасности, а также цифрового контроля работы подвижного состава и состояния инфраструктуры метрополитена.

В общей сложности в Едином диспетчерском будут работать порядка 800 специалистов различных службФото: Алиса ТИТКО

Из Единого диспетчерского центра Московского метро будет проводиться управление всеми системами жизнеобеспечения метро:

- движением поездов,

- электроснабжением,

- эскалаторами,

- системами вентиляции,

- можно наблюдать за работой всех основных элементов инфраструктуры метро – где находится конкретный поезд, как работают основные системы поездов, светофоры на линии, система вентиляции,

- наблюдать за состоянием контактного рельса, как прошли технологические окна, какие плановые работы выполнены, выполнено ли информирование пассажиров.