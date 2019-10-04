2019-10-04T01:53:15+03:00
Общество

4300 километров по БАМу

Открылась уникальная выставка, посвященная юбилею Байкало-Амурской магистрали
Евгений САЗОНОВ
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На легендарной магистрали сходятся история и современность. Фото: Предоставлено организаторами выставкиНа легендарной магистрали сходятся история и современность. Фото: Предоставлено организаторами выставки
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В московском арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала (павильон «Цех Белого») открылась уникальная выставка, посвященная 45-летию легендарной Байкало-Амурской магистрали. Точнее, это целый мультимедийный проект, включающий в себя богатую экспозицию, фотоальбом, документальный фильм и специальный интернет-ресурс www.бам45.рф.

Известные фотографы Сергей Киврин, Андрей Голованов и Станислав Залесов полгода путешествовали по всему маршруту магистрали, чтобы показать, каким является БАМ сегодня. Они проехали 4300 километров от Тайшета до Советской Гавани и работали в таких же непростых условиях, как и строители БАМа. Каждый увидел этот уникальный объект по-своему, и их работы дополняют друг друга. В объектив фотокамер попали города и вокзалы, мосты и тоннели, красоты природные и рукотворные и, конечно же, люди, живущие и работающие на БАМе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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