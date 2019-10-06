2019-10-06T18:39:49+03:00
Общество

Собака с грустными глазами: в парке «Музеон» открыли памятник бездомным животным

Отлитый в бронзе пес призывает к милосердию
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Теперь отлитый в бронзе пес призывает к милосердиюТеперь отлитый в бронзе пес призывает к милосердиюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Грустная собака, которую хочется погладить и покормить. Именно такой памятник появился в парке «Музеон». Он посвящен бездомным животным. Деньги на него собрал фонд «Дарящие надежду», где лечат собак и кошек, а потом ищут для них хороших и добрых хозяев.

- Они стали бездомными по вине человека, но не потеряли в нас веру. Может, они лучше нас? Добрее? Мы всеми возможными способами пытается донести до человечества: «Не бросайте, не выгоняйте на улицу, стерилизуйте, не обижайте бездомных животных. Собаки и кошки - они домашние и должны жить дома», - рассказывают в фонде «Дарящие надежду».

Теперь и отлитый в бронзе пес призывает к милосердию. Эту работу выбрали из 40 предложенных.

- Автор скульптуры Наталья Сысенко. Памятник бездомным животным пополнил коллекцию Музеона, - рассказали в парке.

Деньги на памятник собирали буквально всем миром, за два года нужная сумма появилась. Скульптура заняла место в парке среди памятников советских времен.

- Четыре года на подготовку, четыре года на согласования. И вот с бронзовой собачки сняли покрывало, - вспоминают в фонде «Дарящие надежду».

ИСТОЧНИК KP.RU

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