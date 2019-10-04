Из носа москвички вытащили вишневую косточку, которая застряла там 70 лет назад

80-летняя жительница Москвы во время лечения у стоматолога сделала КТ. На нем специалист обнаружил новообразование. Не на шутку напугавшись, женщина обратилась к сотрудникам Института оториноларингологии им. Свержевского . Врачи осмотрели пациентку и назначили хирургическое вмешательство. Из носа москвички вытащили инородное тело. Им оказалась вишневая косточка, вокруг которой уже скопились соли кальция.

- Как косточка попала в нос пациентки, она не помнит . Женщина предположила, что это произошло еще в детстве. Косточка в течение длительного времени находилась в полости носа и, хотя и не доставляла неудобств пациентке, была очагом хронического гнойного воспаления и затрудняла дыхание носом, - прокомментировали в Мосгорздраве.

Пенсионерку всю жизнь ничего не беспокоило. Разве что были слизисто-гнойные выделения, но на это женщина внимания не обращала. Уже через несколько дней пациентка в прямом смысле вздохнула с облегчением.

В Мосгорздраве напоминают: если вдруг ваши дети засунули в нос инородное тело, не пытайтесь вытащить его самостоятельно. Важно срочно обратиться к специалистам.