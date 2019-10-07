Как сэкономить в московском метро: банковская карта или «Тройка»

Проезд в московском метро может быть дешевле. Просто нужно знать способы и ловить акции, как это делают уже многие москвичи. За одну поездку в метро они тратят всего 26 рублей.

Лови кэшбэк

Недавно в вагоне я обратила внимание на объявление «Каждая поездка на метро дешевле на 15 рублей с бесконтактной картой». Но я не нашла выгоду. Стандартно одна поездка стоит 55 рублей - 15 рублей = 40 рублей. И в чем выгода? Я покупаю проездной «Единый» за 1900 рублей и одна поездка мне выходит 31,6 рублей.

- Неправильно ты посчитала, - объяснил мне друг Денис Бечин. – Оплата банковской картой – это 42 рубля. И вот от них уже отнимай 15 рублей. Получается 27 рублей. Недавно была еще выгоднее акция — одна поездка стоила всего 26 рублей.

- То есть ты просто прикладывал карту и списывали 26 рублей? – уточняю.

- Нет, списывали 42 рубля, а позже банк делал кэшбэк.

Такие акции, оказывается, бывают часто. Но плюсы не только в денежной выгоде. Некоторые настолько привыкли оплачивать проезд банковской картой, что даже отказываются от карт «Тройка».

- Во-первых, не нужно с собой носить «Тройку», во-вторых, не нужно тратить время для пополнения карты, стоять в очередях, в-третьих, при пересадке на МЦК – не нужно платить еще раз, на табло покажет «пересадка, 0 рублей». Есть преимущество даже для туристов. Вот приехали они первый раз в Москву, зачем им покупать карту «Тройка» за 50 рублей, разбираться в тарифах, если можно за несколько секунд оплатить проезд банковской картой - и это 42 рубля, а не 55 рублей (прим.автора - при покупке билета в кассе), - говорит москвич Денис Бечин.

Платишь за конкретную поездку

Можно долго спорить, что поездки по карте «Тройка» все же дешевле, ведь есть даже безлимитные проездные. Например, заплатил 2000 рублей и катайся без ограничений весь месяц. Если три поездки в день, то они обойдутся по 22,22 рубля. Но тут есть другие аргументы: кому-то не нужно выезжать в офис каждый день, кто-то часто в командировках в других городах.

- И выходит, что я использую вложенные 2000 рублей не полностью. То есть часть на поездки, а часть – в мусорное ведро. Какая-то псевдоэкономия. С банковской картой проще – платишь за конкретную поездку, - говорит москвичка Елена Мышляева.

Оплата проезда в метро банковской картой через смартфон.Фото: Алиса ТИТКО

Пытаюсь найти выгоду в самих банках, звоню и спрашиваю о скидках. Можно заказать карту с транспортным приложением «Тройка», за оплату проезда будут начисляться бонусы, которые можно будет обменивать на скидки в магазинах. Некоторые банки при использовании дебетовой карты возвращают 1% от оплаты проезда в метро. А иногда акции бывают супер выгодные — кэшбэк до 30%.

Официально

Бесконтактная оплата проезда

- Для пассажиров запущена технология оплаты проезда при помощи бесконтактных банковских карт. Стоимость одной поездки — 42 рубля. Воспользоваться услугой по оплате проезда бесконтактной банковской картой возможно с помощью турникета, отмеченного специальным стикером во всех вестибюлях действующих станций метрополитена. Также оплатить проезд бесконтактной банковской картой можно на турникетах станций Московского центрального кольца (МЦК). Бесплатная пересадка на МЦК в течение 90 минут по банковской карте аналогична как при оплате билетом «Кошелек» карты «Тройка», - рассказали в Московском метрополитене.

Стоимость одной поездки

Тройка (оплата через «Кошелек») – 38 рублей.

Билет «Единый» на 60 поездок – 31 рубль.

Банковская карта – 42 рубля (26 рублей во время акций).

Как еще можно оплачивать проезд?

- оплата со смартфона Samsung Pay и Apple Pay. Стоимость – 42 рубля;

- ExpressCard – это банковская карта и одновременно проездной билет на метро и наземный городской транспорт. Уточнить банки, участвующие в этой акции, можно на сайте mosmetro.ru в разделе «Оплата проезда». Стоимость – 38 рублей;

- мобильный билет - чтобы воспользоваться сервисом необходимо: мобильный телефон с поддержкой технологии NFC, sim-карта с подключенным сервисом «Мобильный билет», доступность услуги «Мобильные платежи». Стоимость – выбранный тариф по карте «Тройка»;

- кольцо «Тройка» - оплата с помощью украшения, в который встроен чип карты «Тройка». Стоимость – выбранный тариф по карте «Тройка».