2019-10-07T21:41:13+03:00
Происшествия

В Подмосковье ребенок захлебнулся грудным молоком, после чего его отец покончил с собой

Молодой отец вызвал скорую ребенку и, когда медики констатировали смерть малыша, совершил самоубийство
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Младенец захлебнулся грудным молоком — либо во время, либо после кормления.Младенец захлебнулся грудным молоком — либо во время, либо после кормления.Фото: Александр ГЛУЗ
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В ночь на 7 октября в Балашихе произошла трагедия. 27-летняя Асинот (*имя изменено) как всегда решила покормить своего двухмесячного сына, как вдруг у ребенка начались судороги, он потерял сознание.

— Когда 34-летний Судаид (*имя изменено) увидел, что ребенок без сознания, он сразу вызвал скорую помощь. Медики приехали и констатировали смерть, — рассказал «КП» источник, близкий к следствию.

Как оказалось, младенец захлебнулся грудным молоком — либо во время, либо после кормления. После страшных вестей Судаид решил совершить самоубийство.

— Где-то в час ночи я услышала женский крик. Выглянула в окно, там уже стояла реанимация — к ребенку приехала. Минут через 20 после этого отец новорожденного вызвал скорую и полицию. Видимо, для себя. Дальше были крики… В этот момент он, судя по всему, и покончил собой, — рассказывает соседка семьи З.

По словам соседей, семья З. была благополучной. Судаид больше 10 лет жил в Москве, купил квартиру, отремонтировал ее. Судаид постоянно работал, а Асинод — сидела дома и обустраивала быт. Около года назад молодые люди поженились, а в августе 2019 года родился долгожданный первенец.

Судаида и его маленького сына похоронят на родине, в Таджикистане. Сейчас родственники семьи помогают с транспортировкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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