2019-10-08T12:34:05+03:00
Общество

Аэрофлот - «Лучшая авиакомпания Восточной Европы»

К такому решению пришли читатели британского журнала Business Traveller
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Компания Аэрофлот второй год подряд становится победителем международной премии Business Traveller Awards. Престижную награду в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы» на торжественной церемонии в Лондоне вручил учредитель премии — британский журнал Business Traveller.

Популярное международное издание о путешествиях премиального уровня Business Traveller вручает награды ежегодно с 1988 года. Программа номинаций охватывает десятки категорий, отмечая наиболее достойных представителей глобального туристического сектора. За время своего существования награда Business Traveller Awards стала одной из самых ценных в индустрии путешествий. Победителей премии определяет читательское голосование. В числе постоянных лидеров по итогам премии ведущие авиакомпании, известные эталонным сервисом, — Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, American Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic, Swiss Airlines.

«Мы с удовлетворением вновь принимаем престижную награду от британского издания Business Traveller, — пояснил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. — Консолидированное мнение искушенных бизнес-пассажиров, выбирающих Аэрофлот, подтвердило лидерские позиции ведущей российской компании в премиальном сегменте международных авиационных перевозок. Наши ключевые конкурентные преимущества — пунктуальность, оптимальное соотношение цена-качество и широкие транзитные возможности — залог успешной реализации нашей Стратегии 2023, нацеленной на дальнейшую экспансию Аэрофлота на мировом рынке».

Фото пресс-служба ПАО Аэрофлот

Фото пресс-служба ПАО Аэрофлот

За последние десятилетие российская авиакомпания собрала внушительный список международных наград, отражающих оценку как пассажиров, так и экспертного сообщества. Например, в прошлом месяце американская авиационная ассоциация APEX в третий раз продлила Аэрофлоту статус «глобальной авиакомпании пять звезд» на 2020 год. Авиаперевозчик восьмой год побеждает как лучшая авиакомпания в Восточной Европе на Skytrax World Airline Awards 2019 — главной мировой отраслевой премии. Высокое качество сервиса ведущего российского перевозчика стабильно подтверждает статус «четыре звезды» Skytrax. Аэрофлот – обладатель рейтинга «пять звезд» за пунктуальность полетов от британского агентства OAG.

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