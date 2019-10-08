2019-10-08T16:19:46+03:00
Общество

Расстались холодно…

Управляющие компании – неплательщики за тепло - массово отказываются от своих домов. Но ответственность за миллиардные долги, как и зима, наступит неизбежно
Ксения БОГДАНОВА
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Стремление энергетиков навести порядок в расчетах за тепло заставляет недобросовестных управдомов бежать с рынка. Причем исход начался еще накануне отопительного сезона – что могло стать неприятным сюрпризом для жителей.

Как сообщила единая теплоснабжающая организация Москвы ПАО «МОЭК», сразу три управляющие компании отказались от управления многоквартирными домами в самом центре столицы. Речь идет о скандально известных ООО УК «Дом-Мастер», ОАО УК «Покровская», АО УК «Городская», идейных неплательщиков за тепло и горячую воду. Причем политика ухода от оплаты ресурсов у них одинакова, что не удивляет – все три управляющие компании входят в группу «Капитал-Инвест» и на практике реализовали общую схему: получили тепло, собрали деньги с жильцов и теперь пытаются «раствориться в тумане». Общая задолженность за тепло этих трех компаний сейчас превысила 1,4 млрд рублей.

На протяжении нескольких лет энергетики судились с «Дом-Мастером» из-за долгов, а тот объяснял жителям, что защищает их от излишних начислений монополиста. Но сам плату за тепло с них собирал исправно.

В конце 2018 года «Дом-Мастер» начал массовый перевод своих домов в две аффилированные с ним компании ОАО УК «Покровская» и АО УК «Городская», перекинув в них порядка 250 многоэтажек. При этом новые хозяева также не спешили платить за поставленную энергию, их долг за тепло и горячую воду сейчас составляет 192 млн рублей.

Что интересно, многие собрания собственников помещений, необходимые для смены управляющей компании, прошли с серьезными нарушениями закона - в настоящее время полицией возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 Уголовного кодекса РФ. Среди инкриминируемых нарушений - фальсификация подписей в протоколах собраний.

К концу лета в многоквартирных домах «Дом Мастера» сложилась критическая ситуация: управляющая компания фактически прекратила работать. Энергетики не могли даже отыскать ее слесарей, которые должны были готовить дома к зиме. Достойным завершением эпопеи стал официальный отказ ООО УК «Дом-Мастер», АО УК «Городская» и ООО УК «Покровская» от управления своими МКД. Городские власти были вынуждены в срочном порядке принимать меры по спасению ситуации, временно передав их ГБУ «Жилищник».

«Недобросовестные управляющие компании, которые годами прикрываются жителями при реализации незаконных схем по уходу от платежей, должны нести ответственность за свои действия. Для недопущения негативных последствий для жителей многоквартирных домов, ранее находящихся под управлением этих компаний, мы направили обращения в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, включая Мосжилинспекцию и прокуратуру», - отметил начальник Правого управления ПАО «МОЭК» Михаил Бычков.

И это не просто слова - уже в сентябре следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего генерального директора ООО УК «Дом-Мастер» А.А. Попкова – как раз по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Кроме того, в настоящее время в отношении ООО «УК «Дом-Мастер» вступило в законную силу судебное решение, с должника взыскано еще 627 млн рублей. По словам юристов «МОЭК», компания направит в Арбитражный суд заявление о признании ООО УК «Дом-Мастер» банкротом.

Ситуация с «Дом-Мастером» - далеко не единственная в Москве. Похожий сюжет разворачивается в Восточном округе, где более чем 300 домами управляет УК «ЮНИ-ДОМ». Здесь энергетики намерены требовать отзыва ее лицензии за долги. Жители должны постоянно контролировать действия своих управляющих компаний, ТСЖ и пр. – чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами вроде отключения горячей воды или отопления. У собственников помещений всегда есть законное право инициировать смену недобросовестных управляющих компаний или просто перейти на прямые договоры с ресурсниками. Будьте бдительны – и в доме всегда будет тепло и светло.

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