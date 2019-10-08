Собянин в детском хосписе "Дом с маяком": В городе создана огромная система паллиативной помощи

Детский хоспис "Дом с маяком" на Долгоруковской улице 8 октября посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Сотрудники и волонтеры учреждения выполняют огромный объем работы по оказанию паллиативной помощи неизлечимо больным детям и поддержке их родителей. Несколько лет назад власти города решили совместно с фондом помощи хосписам "Вера" создать "Дом с маяком". Эта мечта сбылась. Стационар начинает свою работу и принимает первых пациентов. Получился настоящий четырехэтажный дом для детей – с цветными окнами и выходом в сад.

- Был какой-то период, когда уже не очень верили, что этот проект состоится. Но все получилось, - вспомнил мэр Москвы Сергей Собянин. - Вообще в городе создана огромная система паллиативной помощи, она предоставляется десяткам тысяч москвичей. Паллиативная помощь - особенная. Здесь нельзя что-то делать без души, призвания и без участие благотворительных организаций, фондов.

Детский хоспис "Дом с маяком" на Долгоруковской улице.Фото: Алиса ТИТКО

- Все боялись этой темы, избегали. Но это рядом с нами. Три составных части, которые могут создавать такие проекты: фонды, город и бизнес, - добавила Ингеборга Дапкунайте, член попечительского совета фонда "Вера".

- Нам важно, чтобы никогда ни в одном доме не звучало: "Уберите этих онкобольных детей, они заразны". Здесь в хосписах живут не пациенты, дети. Мы возвращаем им детство. У нас маяк - это символ, который среди бури может принести какой-то покой, - сказала Анна Федермессер.

Детский хоспис "Дом с маяком" является частным медицинским благотворительным учреждением, которое оказывает помощь неизлечимо больным детям и молодежи до 25 лет. Здесь оказывают комплексную медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь членам их семей.

На первых этажах обустроено 15 одноместных палат, где с ребенком или подростком могут быть его родные, домашние животные и любимые игрушки.Фото: Алиса ТИТКО

На первых этажах обустроено 15 одноместных палат, где с ребенком или подростком могут быть его родные, домашние животные и любимые игрушки. Еще два этажа здания - рабочие места коорлинаторов бухгалтеров, медсестр и благотворительный магазин. Есть бассейн, в котором могут плавать даже дети с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Специалисты "Дома с маяком" не лечат, а оказывают паллиативную помощь – снимают симптомы и создают условия, чтобы ребенок и его близкие могли жить, насколько возможно, нормальной жизнью.

Для неизлечимо больных деток здесь организовывают праздники и игры, заботятся об их братьях и сестрах, мамах и папах, бабушках и дедушках. "Дом с маяком" исполняет мечты детей и поддерживает семьи, которые потеряли детей.

Есть и выездная служба "Дома с маяком" - врачи, медсестры, психологи, игровые терапевты, няни будут приезжать на дом к неизлечимо больным детям. Все семьи получат бесплатную помощь.

Для неизлечимо больных деток здесь организовывают праздники и игры, заботятся об их братьях и сестрах, мамах и папах, бабушках и дедушках.Фото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

Помимо паллиативного лечения в хосписе "Дом с маяком" оказывают следующие виды помощи:

- обучение – родители могут научиться ухаживать за неизлечимо больным ребенком и пользоваться его медицинскими аппаратами;

- подбор лечения – дистанционно подобрать лечебное питание или, например, терапию от судорог довольно трудно, лучше положить ребёнка на пару недель в стационар и подобрать лечение под круглосуточным медицинским контролем;

- социальная передышка – положив неизлечимо больного ребёнка в стационар, его родители и близкие могут заняться необходимыми делами или съездить отдохнуть; хоспис может принимать детей без родителей в среднем на 2 недели в год, в это время для детей организуют занятия, бассейн, прогулки и другие увлекательные мероприятия;

- помощь в конце жизни – есть семьи, которые хотят, чтобы ребёнок умирал в стационаре, в таком случае они могут лечь в хоспис в полном составе – с братьями, сестрами, папой, мамой, бабушкой и крестным, например.