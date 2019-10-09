2019-10-09T11:42:07+03:00
Общество

Московский кредитный банк привлек свыше 77 млрд рублей по вкладу для пенсионеров

За год предложением воспользовались более 115 тысяч клиентов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В октябре 2018 года у пенсионеров появилась возможность выгодно вложить свои средства в Московский кредитный банк по специальному вкладу «Гранд». За 12 месяцев предложением воспользовались более 115 тысяч клиентов.

Средняя сумма вклада составила почти 520 тысяч рублей, а общая сумма привлечённых средств - свыше 77 миллиардов рублей. При том, что доступный минимум не превышает одну тысячу рублей, а максимум - 10 миллионов.

Воспользоваться предложением могут все клиенты банка, достигшие пенсионного возраста. Достаточно предъявить пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии. Оформление вклада осуществляется как офисах МКБ, так и в мобильном и интернет-банке.

Средства можно оставить на 370, 540 и 730 дней. Максимальный доход составляет 7,2% годовых. При этом на протяжении всего срока вклада возможно его пополнение до суммы максимального лимита. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на отдельный счет.

«На текущий момент ставка 7,2% от МКБ - одно из самых выгодных предложений на рынке, которое позволит пенсионерам сохранить и приумножить свои сбережения в надежном банке», — сообщил руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса Московского кредитного банка Алексей Охорзин.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте mkb.ru.

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