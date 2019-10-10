Идешь в бесплатную стоматологию - готовь деньги. Зуб даю!

Большинство моих знакомых - молодежь. Речь о стоматологии заходит редко, но бывает всякое. На днях знакомая Настя говорит: «Ходила в частную клинику, и предложили вырвать зуб за 10 тысяч рублей. Поеду к родителям в Самару, там и вырву за 500 - 700 рублей». Конечно, я поинтересовалась, почему она не пойдет в городскую стоматологию, на что получила ответ: «Посмотри, какие там цены».

ПРИКРЕПИЛИ ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА

Удивилась я и пошла прикрепляться к ближайшей стоматологии. Регистрация простая. Нашла на сайте mos.ru страничку «Прикрепление к взрослой стоматологической поликлинике». Пользоваться услугами могут жители Москвы: совершеннолетние, имеющие полис ОМС Московского региона и паспорт гражданина РФ. В заявлении на сайте указываю паспортные данные, номер полиса ОМС, адрес проживания, дату рождения и выбираю клинику (всего доступных - 41).

К поликлинике меня прикрепили через два часа. И я сразу же стала выбирать удобное время для записи.

Стоматологическая поликлиника с новым ремонтом. Людей возле регистратуры - никого.

СОСТОЯНИЕ БЛИЗКО К «ТРЕВОЖНОМУ»

В лифте приклеено объявление «Подарочный сертификат. Белоснежная улыбка (чистка зубов ультразвуком, Air-Flow, полировка пастой) за 3000 рублей». Еще одно - «Подпишись на нас в социальных сетях и получи скидку 5% на платные лечебно-хирургические услуги». Приехали. Это же бесплатная поликлиника?

- Положите свой талон в кабинете на стол. Там есть коробочка, - советует мужчина возле кабинета.

- Я по записи на 17.00.

- Ну и что. Живая очередь.

Вижу стеклянную дверь с надписью «Отделение платных услуг».

- Там частная клиника? - спрашиваю у соседки по очереди.

- Типа того, - отвечает женщина, заполняя от руки какую-то анкету.

Вскоре такую же анкету получила и я. Первый вопрос: ваше эмоциональное состояние? Варианты ответов: спокойное, тревожное, страх перед лечением.

- Вам сейчас на укол, - слышно из кабинета.

Пишу, что состояние «спокойное», но уже похоже на «тревожное». А впереди еще 27 пунктов мелким шрифтом, как на последней странице кредитного договора. Анкету сдала, но в 17.00 к врачу позвали не меня, а некого Антонова. С «ноющей болью».

- Просто мне в субботу в Таиланд улетать. Можно сегодня?! - доносится из-за двери.

«НАВЕРНОЕ, ЦЕНЫ ДЕШЕВЛЕ»

Врач осмотрела мои зубы, посоветовала следить за двумя семерками, пломбы там начинают проседать.

- Потом нужно будет пломбировать. Бесплатные пломбы - отечественные, а ультрасветовые - по 3500 рублей и 150 рублей за полировку.

- Ого, дорого. А можете пока сделать профессиональную чистку, убрать зубные камни, налет?

- Оплачивайте 4200 рублей (из расчета 150 рублей за один зуб).

- То есть и это не бесплатно?

- Увы.

Отказываюсь. Внизу у администраторов спрашиваю:

- А чем отличается поликлиника от любой частной стоматологии?

- Наверное, цены дешевле, - говорит женщина в регистратуре.

Что надо знать при лечении по ОМС

В поликлинике вам обязаны предоставить бесплатные обезболивающие средства и использовать бесплатные пломбировочные материалы. Однако вы имеете право заплатить за другой вид обезболивающего или пломбу (по вашему решению);

- профессиональную чистку зубов (удалить зубной камень) могут сделать бесплатно, но механическим способом (крючком), а за чистку ультразвуком придется заплатить;

зуб мудрости также должны удалить бесплатно. Вы можете выбрать более комфортный тип анестезии (может быть, платный). Если врач отказывается оказать услугу бесплатно, то позвоните в свою страховую компанию (где вы оформляли полис) и уточните, относится ли интересующая вас услуга к бесплатным по полису ОМС.