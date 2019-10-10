2019-10-10T14:36:37+03:00
Экономика

Министр спорта Павел Колобков выбрал новый дизайн лотерей

На форуме «Россия — спортивная держава» состоялся торжественный старт голосования за новый дизайн билетов спортивной серии государственных лотерей. Открыл голосование министр спорта РФ, олимпийский чемпион Павел Колобков
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Он отметил: «Все лотереи в России проводятся для финансирования социальных программ развития физической культуры и спорта. С каждым годом увеличиваются поступления в бюджет от лотерейной деятельности, так, в этом году целевые отчисления в бюджет прогнозируемо составят 2,7 млрд рублей. Этот рост обусловлен эффективной работой распространителя государственных лотерей – компании «Столото», все больше людей в стране выбирают лотереи как возможность интересной формы досуга».

За два дня работы форума в голосовании примут участие знаменитые спортсмены, чиновники, представители спортивных федераций и бизнес-сообщества.

Участники выбирают новый дизайн лотерей через интерактивный экран. Отдать свой голос можно за один из трех вариантов дизайна специального спортивного тиража: популярные виды спорта, летние виды спорта 2020 года, виды спорта по предстоящим международным соревнованиям, которые будут проходить в России.

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