Министр спорта Павел Колобков выбрал новый дизайн лотерей

Он отметил: «Все лотереи в России проводятся для финансирования социальных программ развития физической культуры и спорта. С каждым годом увеличиваются поступления в бюджет от лотерейной деятельности, так, в этом году целевые отчисления в бюджет прогнозируемо составят 2,7 млрд рублей. Этот рост обусловлен эффективной работой распространителя государственных лотерей – компании «Столото», все больше людей в стране выбирают лотереи как возможность интересной формы досуга».

За два дня работы форума в голосовании примут участие знаменитые спортсмены, чиновники, представители спортивных федераций и бизнес-сообщества.

Участники выбирают новый дизайн лотерей через интерактивный экран. Отдать свой голос можно за один из трех вариантов дизайна специального спортивного тиража: популярные виды спорта, летние виды спорта 2020 года, виды спорта по предстоящим международным соревнованиям, которые будут проходить в России.