2019-10-10T16:35:27+03:00
Общество

Президент «Новотранса» возглавил спортивную индустрию

Российский союз промышленников и предпринимателей утвердил Константина Гончарова председателем Комиссии по индустрии спорта
Антон БАЛУЕВ
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Комиссия в структуре РСПП создана для совершенствования российской нормативно-правовой базы, регулирующей производство, продвижение и сбыт спортивных товаров, услуг, организацию и проведение спортивных событий, развитие и коммерческую эксплуатацию спортивной инфраструктуры, а также спонсорство в спорте.

Комиссия будет способствовать развитию спортивной индустрии в России, выработке благоприятных условий для предпринимательской деятельности, в том числе для стимулирования мер по поддержке отечественного спорта, привлечению средств на финансирование физкультуры и спорта, в том числе для снижения нагрузки на госбюджет. Комиссия также станет площадкой для развития диалога между бизнес-сообществом, спортивным сообществом и федеральными органами власти, а также для координации общественной и спонсорской деятельности российских предпринимателей, направленной на развитие отечественного спорта.

Кандидатура Константина Гончарова была утверждена в связи с активным вкладом Холдинга «Новотранс» в развитие профессионального и любительского спорта в России. В частности, «Новотранс» является спонсором Всероссийской федерации волейбола (ВФВ); генеральным партнером спортивных программ Фонда «Росконгресс». В холдинге созданы корпоративные команды по футболу, хоккею, легкой атлетике.

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