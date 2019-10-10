В Шереметьево выясняют, как травматический пистолет попал на борт самолета "Москва - Бургас"

В аэропорту Ростова-на-Дону экстренно приземлился самолет Airbus A320, который выполнял рейс Москва — Бургас. Один из пассажиров посередине полета вспомнил, что у него с собой в ручной клади травматический пистолет «Оса». Он сразу же сообщил об этом бортпроводнику, а тот, следуя инструкции, передал командиру. Пилоты приняли решение сажать самолет.

Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево. Сейчас выясняется, почему пистолет никто не заметил во время досмотров.

— Досмотр багажа пассажиров, ручной клади, бортового питания и бортовых запасов обеспечивался дочерней компанией «Шереметьево Безопасность», — прокомментировали в аэропорту.

По факту случившегося в аэропорту проводится внутренняя проверка. Администрация усилила контроль за работой службы безопасности и провела дополнительные инструктажи по проведению досмотра.

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