Синоптики сообщили о скором наступлении в Москве предзимья

Температура воздуха в столице на выходных была на 2-4 градуса выше нормы. Но из-за сильного ветра горожане потепления не заметили. Тем временем синоптики предупреждают: стоит готовиться к холодам. Так что смело доставайте с полок шарфы и шапки.

- В Москве с четверга, 17 октября, ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье, - сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Это ещё один сезон, кроме осени. Обычно предзимье длится с середины октября по середину декабря.

К середине рабочей недели температура воздуха в Москве в дневные часы понизится до 6—8 градусов, ночью— около нуля. Ожидается первый снег.

А вот впервые два рабочих дня порадуют теплом. Днем до 12 со знаком плюс. Но при этом сохранится желтый уровень опасности из-за сильного порывистого ветра.

В столичной Госавтоинспекции призывают водителей мотоциклов отказаться от использования двухколесного транспорта , а автомобилистам рекомендуют перейти на зимнюю резину.