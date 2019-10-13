В поликлиниках Москвы врачи расскажут о профилактике заболеваний

С 14 по 19 октября в московских поликлиниках пройдет акция - жители столицы смогут узнать о профилактике разных заболеваний, в том числе инсульта и рака. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В понедельник, 14 октября, в центре здоровья детской городской поликлиники № 23 в районе Москворечье-Сабурово можно будет узнать о профилактике сахарного диабета у детей, проконсультироваться с врачами о правильном питании и образе жизни.

Во вторник в больнице поселения Вороновское жители смогут посетить лекцию о профилактике и диагностике рака груди. В филиале № 1 детской городской поликлиники № 10 в районе Ломоносовский можно будет подробно узнать об инсулинотерапии.

В среду, 16 октября, в филиале № 3 детской городской поликлиники № 61 в Лефортове москвичей ждет лекция о первых действиях при заболевании ребенка.

В четверг, 17 октября, в городской поликлинике № 191 в Гольянове неврологи расскажут о профилактике инсульта, с чем связано его возникновение и какие существуют факторы риска повторного инсульта. В тот же день в городской поликлинике № 195 в районе Крылатское врачи будут вести речь о профилактике неинфекционных заболеваний.

В пятницу, 18 октября, в детской городской поликлинике № 58 в Строгине можно будет узнать о способах борьбы с лишним весом у детей, а в детской городской поликлинике № 28 в районе Преображенское - о современных методах профилактики туберкулеза.

В субботу, 19 октября, в детской городской поликлинике № 7 в районе Выхино желающие смогут послушать лекцию о влиянии смартфонов на здоровье детей. А в детской городской поликлинике № 98 в районе Чертаново Южное можно будет узнать о профилактике артериальной гипертензии у детей и подростков.