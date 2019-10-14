Министерство на продажу: Что будет на месте исторических зданий в центре Москвы, которые освободили чиновники

Почти полгода назад чиновники нескольких федеральных министерств справляли новоселье. Сразу четыре ведомства переехали в «Москва-Сити». Предполагается, что, собрав несколько ведомств под одной крышей, удастся сэкономить на обслуживании чиновничьей жизнедеятельности порядка полмиллиарда рублей в год.

От министерств остались здания в центре Москвы. Да еще какие! Минэкономразвития, например, располагалось в доме на 1-й Тверской-Ямской - прямо у метро «Маяковская», а Минкомсвязи занимало часть Центрального телеграфа. Дома все москвичам да и гостям столицы прекрасно известны.

До конца 2019-го у них появятся новые хозяева - правительство занялось распродажей недвижимости.

- Многие из освободившихся зданий представляют историческую и культурную ценность. Задача - обеспечить вовлечение этих площадей в оборот для эффективного использования, - комментировал ситуацию вице-премьер Виталий Мутко.

Их продажей сейчас занимается правительственное агентство ДОМ.РФ. Первым с молотка уйдет комплекс зданий на Маяковке. Аукцион (как сейчас принято, электронный) назначен на 11 ноября. Остальные объекты к продаже пока только готовятся, но, как следует из материалов ДОМ.РФ, торги должны состояться до конца этого года.

Начальная цена бывшего пристанища Минэконома - 2 миллиарда 779 миллионов рублей. Желающим поучаствовать в торгах надо внести задаток - около 556 миллионов.

- На таких условиях его вполне может приобрести какая-то инвестиционная группа или управляющая компания - крупные игроки рынка недвижимости. После реконструкции здание, скорее всего, перепрофилируют под гостиницу или офисный центр - сейчас это наиболее популярная тенденция, - предполагает Роман Вихлянцев, член совета Гильдии риэлторов Москвы. - При этом новым собственникам придется соблюдать определенные ограничения, связанные с тем, что здания исторические и находятся в самом центре. Эти так называемые охранные обязательства обычно прописываются в ЕГРН. Впрочем, для Москвы характерно, что охраняется не все здание целиком, а какие-то его части. Например, имеющий историческую ценность фасад или скат крыши. Все остальное можно перестраивать.

Комплекс зданий на ул. 1-я Тверская-Ямская/ул. 1-я Брестская.

Комплекс зданий на ул. 1-я Тверская-Ямская/ул. 1-я Брестская.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рядом с метро «Маяковская» и Триумфальной площадью

Постройка - 1955 г.

Бывший хозяин - Минэкономразвития

Площадь - 29,5 тыс. кв. м

Дата торгов - 11 ноября 2019 г.

Начальная цена - 2 779 083 000 руб.

Здание Центрального телеграфа на Тверской, 7.

Здание Центрального телеграфа на Тверской, 7.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Постройка - 1925 - 1927 годов, стиль - рациональный модерн

Бывший хозяин - Минкомсвязи

Площадь - 10,1 тыс. кв. м

Торги предполагаются в IV квартале 2019 г.

Здание в Китайгородском проезде.

Здание в Китайгородском проезде.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рядом с метро «Китай-город» и центром «Зарядье»

Постройка - 1917 год

Бывший хозяин - Минпромторг

Площадь - 42,7 тыс. кв. м

Торги предполагаются в IV квартале 2019 г.

Комплекс зданий на Овчинниковской набережной.

Комплекс зданий на Овчинниковской набережной.Фото: Михаил ФРОЛОВ

300 метров от метро «Новокузнецкая», наиболее известно как здание Министерства внешней торговли СССР

Постройка - 1956 г.

Бывший хозяин - Минэкономразвития

Площадь - 22,2 тыс. кв. м

Торги предполагаются в IV квартале 2019 г.