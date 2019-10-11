Собянин рассказал о планах создания круглогодичных ярмарок в Москве

Круглогодичную ярмарку открыли в Марьино. Теперь местные жители могут купить свежие фрукты и овощи рядом с домом на улице Перерва. Это новый формат ярмарочной торговли. Сегодня в Москве есть уже 14 подобных ярмарок, до конца года их станет более 20. Оценить ярмарку в Марьино 11 октября приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Значительная разница между обычными рынками и ярмарками выходного дня, где торговля ведется несколько дней в неделю, в теплых условиях. Здесь же есть кондиционеры, холодильники. Это уже цивилизованный рынок. Однако идиалогия по-прежнему такая - это фермерские рынки, места для продавцов предоставляются бесплатно. А там, где можно, возле рынков появляются ярмарки, спортивные площадки, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - В ближайшие месяцы рядом появится спортивная площадка с небольшим волейбольным полем.

Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В фестивальной зоне в стиле "средневекового замка" установили четыре торговых шале, три шале общепита, три шале анимации, поставили карусель и сцену для проведения культурных мероприятий.

А рядом установили ярмарочный павильон с кафе, в котором оборудовано 20 торговых мест для продажи овощей, фруктов, солений, мясомолочной и рыбной продукции. Из привезли из разных уголков России.

- Места для торговли город нам предоставил бесплатно. Продукцию проверяют на соответствие нормам качества и безопасности, - рассказывают продавцы.

В отличие от традиционной ярмарки выходного дня – павильон работает круглый год, шесть дней в неделю. Купить свежие фермерские продукты можно будет и зимой.

Уникальной особенностью площадки на улице Перерва стал ландшафтный парк "Серпантин", где высадили 172 дерева, 614 кустарников и порядка 10 000 многолетних цветов и других растений.

Кстати

В Москве работает еще 13 круглогодичных ярмарок нового формата:

- на Семеновской площади,

- на улицах Юных Ленинцев,

- на Академика Скрябина,

- в Раменках,

- на улице Городецкая,

- на Святоозерской улице,

- на улице Милашенкова,

- на улице Домодедовская,

- на улице Ватутина,

- на Волгоградском проспекте

- на Зеленом проспекте

- на Алтуфьевском и Ярославском шоссе.

А в это время

В Марьино сейчас также, как и в центре города, проходит фестиваль "Золотая осень". До 13 октября для горожан подготовили уникальную историческую программу. Здесь воссоздали площадку эпохи Средневековья. Гости фестиваля могут своими руками сделать традиционную куклу из лыка, посетить мастер-классы и купить в шале осенние деликатесы.