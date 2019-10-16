Каким будет Бадаевский пивзавод: детский центр, школа живописи, фитнес-клуб и открытый парк

Внимательно изучив информацию о планах в открытых источниках и обращения в нашу редакцию, чтобы понять, как реконструкция изменит промзону бывшего завода.

Территория вчера и сегодня

Прежде всего стоит разобраться, что бывший Бадаевский завод представляет собой сейчас. Еще 10 лет назад территория завода была местом неприметным и даже маргинальным: офисы и частные конторы и общее запустение оставляли не самое приятное впечатление для места в центре города.

Большинство москвичей сегодня знают Бадаевский по его известным ресторанам и клубам. Бадаевский завод был основан в 1875 году, цеха закрыли в 2006 году. После комплекс зданий завода признали памятником промышленной архитектуры XIX века и взяли под охрану государства. При этом завод за годы своего существования пережил немало трансформаций: в позднее советское время тут и там к историческим корпусам пристраивали «новодел» из красного кирпича.

В последние десятилетия в цехах организовали торговлю, за территорией особо не следили. Бадаевский завод застраивали небольшими зданиями, в которых открывали мастерские, кафе, модные рестораны. Новые строения окончательно испортили архитектуру завода. А исторические здания стали разрушаться, часть из них сейчас в аварийном состоянии. Здесь нужно проводить реставрацию - убеждено большинство. Но какой ценой - вопрос.

Сейчас здания находятся в аварийном состоянии.

Что известно

На территории Бадаевского завода должны появиться новые общественные пространства, открытые для всех. Здесь можно будет прогуляться в парке с полянами и лесными рощами вдоль набережной Москвы-реки, поиграть с детьми и заняться спортом. Прогулка будет не только приятной, но и красивой - в окружении архитектурного ансамбля XIX века.

О таких планах сообщил инвестор Capital Group.

Проект развития территории девелопер совместно со швейцарским архитектурным бюро Herzog & de Meuron представили общественности – в идеологию концепции легла идея открытых общественных пространств в сочетании с реставрацией памятников. По такому вектору сегодня развиваются мировые столицы, а необычное архитектурное решение станет для Москвы первым.

Сохранение и развитие

После анонсирования проекта у общественности возникло несколько ключевых запросов. Что будет с памятниками? Как организуют территорию бывшего завода? Безопасно ли такое строительство? Какой будет транспортная ситуация в связи с предполагаемой стройкой?

Перед планируемым строительством рассчитывается пропускная способность улиц района. Транспортная ситуация не станет проблемой для местных жителей: заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин уже отметил, что рассматривает вопрос о выходе на Кутузовский проспект и реконструкции улицы Тараса Шевченко. Проект не предполагает значительного увеличения автомобильного трафика, а локация имеет доступ к метро «Киевская», а через мост «Багратион» при условии реконструкции набережной – и сразу к двум станциям в «Москва-Сити».

Общественники и представители «Архнадзора» обеспокоились, что при развитии территории могут быть уничтожены исторически ценные и дореволюционные постройки. Однако сам проект развития территории нацелен как раз на сохранение объектов культурного наследия, а также на восстановление архитектурного ансамбля по историческим чертежам.

Проект развития территории Бадаевского завода включает реконструкцию памятника и воссоздание единого архитектурного ансамбля XIX века.

В частности, речь об утраченном корпусе № 2. На территории Бадаевского завода было прекрасное историческое здание, которое в свое время снесли, а в 1972 году на его месте появился советский многоэтажный корпус. Здание не вписывалось в общую концепцию. В настоящее время корпус не несет исторической ценности. Capital Group планирует разобрать советское здание и восстановить исторический корпус, который позволит создать целостное восприятие ансамбля и духа этого места. Также застройщик реконструирует 1-й и 3-й корпуса, которые являются признанными памятниками промышленной архитектуры. В отреставрированных корпусах разместятся объекты социальной и досуговой инфраструктуры.

Прежде чем начинать первичные работы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, по нормам безопасности корпуса нужно освободить. Предприниматели, которые арендуют на территории завода помещения, получили соответствующие уведомления.

Школа живописи и магазины

Дорогомиловский район исторически является одним из престижных в Москве, но инфраструктура для семейного досуга здесь в дефиците. Опрошенные редакцией жители района отметили необходимость хорошего парка и качественной общественной инфраструктуры. Если продукты можно купить в небольших магазинчиках, то за свежими овощами, например, как и в фитнес-клуб, уже нужно ехать. Наиболее остро, по мнению горожан, стоит вопрос современного бассейна, детских кружков и секций, а также благоустроенного парка в шаговой доступности.

Открытый общественный парк площадью 4 га.

Одна из целей проекта, как следует из открытых источников и информации на официальных ресурсах, развитие территории – следовательно, и создание соответствующей инфраструктуры, которой сегодня не хватает в Дорогомиловском районе. В бывших цехах появятся магазины, рестораны, спортивные и детские центры, создадут коворкинг и конференц-центр. Кроме того, во 2-м корпусе есть идея воссоздать небольшую пивоварню, как отсылку к истории этого мета.

Одним из ключевых элементов станет создание детского досугового центра и музыкальной студии на 45 мест. К тому же у детей будет свой центр для творчества на площади более 1000 квадратных метров, в нем откроют школу живописи, танцевальные секции, гончарный класс.

В отреставрированных корпусах разместятся общественная и социальная инфраструктура.

Будет здесь место и спорту - предусмотрено создание фитнес-клуба с бассейном. Детей здесь научат плавать, можно будет записаться в различные секции.

В рамках модернизации территории будет построено новое здание с квартирами, а подземное пространство будет использоваться как паркинг, причем как общественный (для посетителей парка, ресторанов) в том числе.

Зеленый парк и фермерский рынок

Также на территории Бадаевского завода появятся фермерский рынок со свежими продуктами из разных регионов России и зеленый парк с прогулочными аллеями, которые соединят территорию завода с Москвой-рекой. И это не маленькая территория - 4 из 6 га общей площади проекта.

На территории Бадаевского завода появятся фермерский рынок, арт-центр, коворкинги, кафе.

После благоустройства в парке обещают создать беговые дорожки, современные спортивные площадки. Нам удалось узнать, что многие дорогомиловцы увлекаются скандинавский ходьбой – районная команда неоднократно даже занимала призовые места на первенствах города. В этом случае новый парк имеет все шансы стать новой точкой притяжения как для семей с детьми, так и для приверженцев здорового образа жизни в районе и в Москве.