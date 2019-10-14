В центрах «Мои документы» научат составлять деловые письма и рекламировать свои товары

До 19 октября включительно для посетителей центров "Мои документы" каждый день проходят мастер-классы и семинары. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация на сайте.

К примеру, на мастер-классах «Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома» расскажут, как пользоваться электронными госуслугами. Лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете на сайте мэра Москвы - mos.ru, научит правильно передавать показания водосчетчиков и записываться на прием к врачу.

Большинство занятий подойдут тем, кто только открывает или уже открыл своё дело. Например, 15 октября, с 19.00 до 21.00 во флагманском офисе «Мои документы» ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) проведут семинар «20 шагов: как стать человеком-брендом?». Слушатели узнают о современных инструментах личного бренда, техниках маркетинга в интернете и социальных сетях, а также смогут задать лектору свои вопросы.

А 16 октября в 19.00 здесь же состоится семинар «Деловое письмо: эффективно пишем, правильно отвечаем». На занятии расскажут о бесплатной рекламе и деловом этикете в соцсетях, о продвижении бизнеса без финансовых вложений.

Флагманский офис «Мои документы» ЦАО 16 октября в 19.00 зовёт на семинар «Маркетинг в социальных сетях (SMM)». Посетители узнают разные способы продвижения товаров и услуг в соцсетях. Здесь же 19 октября в 12.00 - встреча «Кросс-маркетинг для продвижения продукта». Участникам расскажут об особенностях кросс-маркетинговых акций.

Внимание! Везде нужна регистрация на сайте - mbm.mos.ru.