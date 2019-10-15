«Откровенная ложь» об одном триллионе?

Недавно на портале журнала «Форбс» появился материал о группе «САФМАР», в котором утверждалось, что совокупный долг компаний, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым и его родственниками, а также с его племянником Михаилом Шишхановым, якобы приблизился к триллиону рублей. При этом в материале утверждалось, что группа «САФМАР» и Гуцериев имеют отношение к долгам Бинбанка, Рост-банка, МДМ-банка, то есть долгам санированных банков.

В заявлении группы «САФМАР», в частности, говорится:

«11 октября 2019 года на сайте журнала Forbes была опубликована статья о якобы существующей долговой нагрузке группы «САФМАР» с безумной цифрой в размере 1 трлн рублей.

В связи с этой статьей группа официально заявляет: материал Forbes - это недостоверная информация и дискредитация группы. Ни одна из цифр, приведенных в статье, не соответствует действительности. Распространенная журналом информация о якобы существующей долговой нагрузке структур, находящихся под управлением Михаила Гуцериева, в размере 1 триллион рублей является откровенной ложью.

Forbes пытаются повесить на успешно действующие предприятия группы долги санируемых Бинбанка, Рост-банка, МДМ-банка.

Мы неоднократно заявляли о том, что ни группа, ни ее основной владелец М. Гуцериев, не имеют никакого отношения к долгам Бинбанка, Рост-банка, МДМ-банка и любым другим обязательствам бывших контролирующих акционеров и топ-менеджеров указанных банков, в частности М. Шишханова, А. Лукина, П. Морсина Д. Черемисина, А. Фарафонтова и др. Еще в 2017 году, сразу после санации Бинбанка, мы направили во все ведущие российские издания (а в редакцию журнала Forbes - дважды письменно и не раз устно) официальные требования не увязывать деятельность и долговые обязательства этих кредитных учреждений с группой. Данные обращения были проигнорированы редакцией Forbes».

Как говорится в заявлении, все вопросы по долгам вышеупомянутых санированных банков необходимо адресовать их топ-менеджерам и контролирующим экс-акционерам, которые владели банками в течение двадцати лет, а управляли - более двадцати трех.

Как пишет «Новый взгляд»: «В этой связи мы считаем, - говорится в тексте заявления, - что данная статья и ряд других публикаций Forbes о деятельности группы являются проплаченной кампанией со стороны ее конкурентов, в которой представители издания выступают в качестве образчика коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики. В угоду своим заказчикам владелец издания М. Мусаев, редакция Forbes в лице генерального директора Э. Муртазаева, главного редактора издания Н. Мазурина и авторов самого материала Ю. Титовой, С. Титова, Я. Милюковой и Е. Тофанюк самым грубым образом нарушают основополагающие принципы объективной журналистики, деловой этики и человеческой порядочности».

Возникает впечатление, что задача подобных материалов - дестабилизировать деятельность одного из крупнейших промышленно-финансовых холдингов России и тем самым нанести серьезный урон отечественным бизнесу и экономике в целом. Впрочем, стабильное финансовое положение группы с ежегодной выручкой 1,5 трлн рублей и EBITDA в 300 млрд рублей позволяет чувствовать себя уверенно даже в условиях развязанной против группы информационной кампании.

«Вся информация, приведенная в статье, все цифры основаны на неназванных анонимных источниках и не имеют никаких документальных подтверждений. Так, 1 трлн рублей долга - это очевидный плод воображения отдельных сотрудников Forbes. Как, впрочем, и приписываемая группе задолженность в размере 170 млрд рублей, якобы возникшая после приобретения Афипского НПЗ. В реальности это все обязательства бывших акционеров - компаний «Новый поток» и «Нефтегазиндустрия». Причем кредит, который «САФМАР» еще не получил на модернизацию Афипского НПЗ, тоже засчитывается в кредитную нагрузку группы.

Эта недостоверная информация, очевидно, наносит вред деловой репутации группы и на пустом месте может привести к негативным последствиям в деловых отношениях с партнерами.

Группа выполняет все свои текущие обязательства своевременно и в полном объеме, все банки-партнеры высоко оценивают финансовую надежность группы в целом и ее отдельных компаний.

Группа заявляет о прекращении любых контактов с журналом Forbes до опубликования изданием опровержения и извинений редакции в связи с появившейся статьей. Для группы наша деловая репутация, позитивный имидж, высокая оценка деятельности группы бизнес-сообществом являются важнейшим активом. Поэтому мы оставляем за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации», - заявили представители группы «САФМАР».

В финале своего заявления группа резюмировала: «Господа из Forbes, а также их акционеры! Чьи бы интересы вы ни защищали, вам предстоит краснеть в суде».

После публикации Forbes в редакцию издания обратился бывший владелец Бинбанка Михаил Шишханов:

«Авторы материала объединили мои обязательства и кредитный рыночный портфель санированных банков и потенциальные денежные требования ко мне и менеджерам банков как к бывшему владельцу и топ-менеджеру Бинбанка, Рост-банка, МДМ-банка и других банков с рыночным кредитным портфелем группы «САФМАР», хотя их неоднократно я просил этого не делать. Я еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к группе «САФМАР» и ее обязательствам, как и группа «САФМАР» не имеет никакого отношения к моим обязательствам и потенциальным денежным требованиям, связанным с санацией принадлежавших мне банков, и требую от Forbes прекратить связывать меня и группу «САФМАР» и распространять недостоверные сведения.

В течение последних лет были санированы и санируются несколько коммерческих банков, среди акционеров которых были крупные промышленно-финансовые группы и известные предприниматели. В силу этики я не буду называть их фамилии, однако ни разу Forbes не связал, как в случае с «САФМАР», обязательства этих банков с обязательствами промышленно-финансовых групп и именами известных предпринимателей, хотя они имели непосредственное отношение к этим банкам».

По мнению наблюдателей, жесткий ответ «САФМАР» - одной из крупнейших промышленно-финансовых групп России, предприятия которой являются бюджетообразующими для многих регионов страны, полностью оправдан. Ведь журналисты Forbes, как следует из заявления, совсем необоснованно притянули к успешно действующим компаниям группы долги санированных банков. Кстати, их санация уже давно закончилась, а сами банки пребывают в добром здравии. Более того, авторы статьи так и не сообщили, на основании каких источников и документов они сделали свои выводы. Источники при этом они именуют «неназванными, анонимными», а о документах и вовсе не упоминают.

«САФМАР» - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп России, предприятия которой являются бюджетообразующими для многих регионов страны.