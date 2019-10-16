На Северо-Западной хорде запустят Карамышевский мост, а на Южной рокаде - развязки с МКАД

Одним из главных проектов для столицы стало строительство хордового кольца. Эта трасса считается центральным элементом нового дорожного каркаса Москвы. Скоростные хорды - это около 300 километров дополнительных дорог, 127 эстакад, мостов и тоннелей и более 50 пешеходных переходов. Фактически уже построена Северо-Западная хорда, на 80 процентов готова Северо-Восточная, возводится Южная рокада, начинаются работы на Юго-Восточной хорде.

В перспективе новые маршруты разгрузят улицы в центре и вылетные магистрали. Водители смогут экономить время на поездках за счет снижения перепробегов.

Подробнее о том, что сейчас происходит на этих стройплощадках, рассказали в Департаменте строительства Москвы.

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

На Северо-Западной хорде до конца ноября планируется завершить строительство Карамышевского моста. Конструкции смонтированы, и фактически переправа сомкнулась. Скоро здесь уложат дорожное полотно и подключат освещение. На мосту запустят по три полосы для движения в обе стороны.

Напомним, Карамышевский мост станет финальной точкой строительства Северо-Западной хорды. Она идет от Сколковского до Ярославского шоссе, связывая четыре округа столицы - Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный.

Длина всей трассы - около 20 километров.

Что получим: разгрузятся на 15% Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе, некоторые центральные улицы, Третье транспортное кольцо и МКАД.

ГОРОДСКИЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАССЫ СОЕДИНЯТСЯ

Сейчас строится участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Его построят к 2022 году. Напомним, СВХ пройдет от платной дороги Москва - Санкт-Петербург до Косинской развязки на МКАД. Минуя центр столицы, по этому маршруту можно будет проехать по окраинам в городских районах на севере, северо-востоке и востоке.

Известно, что хордовая магистраль протянется от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы, Дмитровского, Алтуфьевского, Ярославского, Открытого, Измайловского шоссе, шоссе Энтузиастов. Затем дойдет до границ с областью, чтобы соединиться с федеральной автодорогой Москва - Ногинск - Казань.

Длина всей трассы - около 30 километров.

Что получим: дополнительную связку между вылетными магистралями Северного и Северо-Восточного округов Москвы - Дмитровским, Алтуфьевским и Ярославским шоссе. При этом перераспределятся транспортные потоки по всему городу в обход центральных районов.

ДУБЛЕР КОЛЬЦЕВЫХ ДОРОГ

На Южной рокаде построили левую железнодорожную эстакаду по Павелецкому направлению Московской железной дороги, завершается строительство правой. Их возводят на участке от Балаклавского до Пролетарского проспекта. Также появятся многоуровневые развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня с реконструкцией МКАД на участке от Бесединского шоссе до Косинского шоссе. Южную рокаду планируется соединить с Каширским шоссе и вывести к Борисовским Прудам.

Длина всей трассы - 40 километров.

Что получим: соединение главных автомагистралей города - Кутузовского и Ленинского проспекта, МКАД, Варшавского шоссе и других. Хорда станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца и уменьшит перепробег машин.

НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЕЗДИТЬ СТАНЕТ УДОБНЕЕ

Еще одна хорда - Юго-Восточная. Маршрут пройдет по самым загруженным столичным дорогам - Рязанскому и Волгоградскому проспектам, Каширскому шоссе. Далее выйдет на автомобильную трассу федерального значения М-7 «Волга» и соединится с Новой Москвой. Хорду протянут через десять районов Москвы, пять автодорог и четыре округа - Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный. Сейчас дорогу проектируют. А запустить ее планируют ориентировочно к концу 2022 - началу 2023 года.

Длина всей трассы - более 30 км.

Что получим: в первую очередь удобнее станет ездить по городу жителям юго-востока столицы. Благодаря строительству участков Юго-Восточной хорды, которые соединят Северо-Восточную хорду с Южной рокадой, появится замкнутый транспортный контур.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:

Транспортная доступность районов повышается

- Построена гигантская эстакада длиной 2,5 километра, одна из самых крупных в городе. Этот участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе значительно облегчит движение и на Щелковском, и на Открытом шоссе. Самое главное - даст возможность улучшить транспортную доступность Метрогородка, в котором проживают около 40 тысяч человек.

В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которая улучшит возможности съезда на Северо-Восточную хорду.

Андрей БОЧКАРЕВ, руководитель Департамента строительства Москвы:

Дополнительные дорожные участки интегрируются в действующую уличную сеть

- Параллельно с работами на Северо-Восточной хорде приступим к строительству отдельных участков на Юго-Восточной. Это полностью новый объект, который будет интегрирован в существующую улично-дорожную сеть. Он соединит Рязанский проспект, Волгоградский проспект и Каширское шоссе, выйдет на пересечение с МКАД, с Варшавским шоссе и продолжится по новой территории. Стоит задача за два-три года его основные участки завершить полностью. Сейчас мы активно ведем работу по освобождению территории и подготовке к началу строительства.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Михаил БЛИНКИН, директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ:

Водителям станет удобнее

- Хорды - это замысел Генплана 1971 года. Его главная идея - оттянуть трафик от города, не крутить машины по кольцам, например, по Третьему транспортному кольцу. Хорды строить в Москве надо. При этом учитывать маршрут, шумозащиту, инженерные особенности будущей дороги. Конечно, такие проекты не панацея, но ничего не делать тоже нельзя. Хордовые направления могут улучшить автомобильное движение в городе.