Эстакады и путепроводы разгонят пробки на дорогах

Мосты, надземные переходы, эстакады и путепроводы строители называют кратко - искусственные сооружения. Только за прошлый год их открылось уже более 50. Но городу нужно еще больше таких мест, где после запуска эстакады или путепровода уменьшаются пробки на дорогах. В Департаменте строительства Москвы сообщили, в каких районах и что появится.

ПОЕДЕМ В АЭРОПОРТ «ОСТАФЬЕВО»

В Новой Москве сейчас строится автодорога МКАД - Коммунарка - Остафьево. Сейчас работы ведутся на первом участке - МКАД - Коммунарка. На ней уже возвели эстакаду, также продолжается строительство тоннеля для выезда с внутренней стороны МКАД в сторону Московской области. Кроме того, планируется обновить и приспособить для общественного транспорта внутриквартальные дороги ТиНАО. После этого они станут дублерами основных автомагистралей.

На автодороге построят и четыре моста. Через реку Варварку поедет переправа длиной 57,5 метра с тремя полосами для машин в каждом направлении, одной полосой движения для общественного транспорта, двумя полосами безопасности и тротуаром. А на мосту длиной 55,3 метра через реку Цыганку планируется две полосы в каждом направлении, одна полоса для общественного транспорта, две полосы безопасности и тротуар. Еще по одному мосту построят через реки Десна и Плесенка.

Маршрут МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт «Остафьево» свяжет поселения Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское, а также обеспечит удобный проезд к аэропорту «Остафьево».

В БУТОВО ПРОДЛЯТ ДЕЙСТВУЮЩУЮ ТРАССУ

Напрямую из Бутова в Коммунарку можно будет проехать по новой трассе Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Ее планируют полностью сдать до конца 2022 года. В Новой Москве появятся связки всех поселений между собой и историческими районами столицы. Кстати, участок от Киевского до Калужского шоссе уже построен. Теперь строителям нужно продлить дорогу до Бутова, проект которой готовится. В ближайшие два-три года дорогу сдадут полностью.

РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ И ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ СТАНУТ БЛИЖЕ

На одном из отрезков Юго-Восточной хорды над железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК) построят путепровод. Его могут открыть в конце этого года. Уже начался монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода непосредственно над железнодорожными путями МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы.

На двух участках путепровода забетонирована проезжая часть. А оставшиеся конструкции будут возводить во время окон на железной дороге. Сооружение станет участком Юго-Восточной хорды и свяжет Рязанский проспект и шоссе Энтузиастов.

ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

На первых маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) продолжается подготовка к запуску новых поездов. К примеру, через пути железной дороги на МЦД-1 протянут три надземных пешеходных перехода. Их планируют сделать по проекту строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Проект уже готовится.

Один пешеходный переход разместится от улицы Василисы Кожиной, владение 13, и до Кутузовского проспекта в районе Поклонной горы.

Второй - от улицы Василисы Кожиной пойдет в районе дома 22, далее на Кутузовский проспект, также рядом с Поклонной горой. А третий - с улицы Ивана Франко в районе дома 16 с выходом на улице Красных Зорь.

Еще одна точка на карте строек Москвы - развязка на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Здесь завершилось бетонирование опор эстакады прямого хода. Она состоит из двух участков. Первый пойдет по боковому проезду с внешней стороны МКАД над путями Рижского направления и Волоколамским шоссе. А другой откроет правоповоротный съезд с МКАД на Волоколамское шоссе в сторону области.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Надежда Косырева, президент Фонда «Институт экономики города»:

Новые маршруты приспособлены для общественного транспорта

- Решение проблемы дорожных пробок зависит от комплекса мер. Это и ограничения на въезд, и платные парковки, и развитие общественного транспорта. Еще одна важная мера - строительство развязок, путепроводов и эстакад. Все это позволяет разгружать действующие дороги. К тому же дополнительные строящиеся участки сразу приспосабливают под общественный транспорт. У жителей начинает снижаться потребность в собственном автомобиле. Сейчас в столице автобусы и троллейбусы становятся современными, надежными и комфортными. В том числе благодаря строительству новых дорог.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:

В столице строится сложный транспортный узел

- В районе Андроновки строится путепровод через пути МЦК от улицы Пруд-Ключики на 1-ю Фрезерную улицу. Он очень важный, нужный, потому что свяжет промышленные территории, которые в огромном количестве находятся и справа, и слева от места строительства. По большому счету путепровод свяжет два района - Нижегородский и Лефортово, очень важные с точки зрения транспортной доступности. Именно здесь начнется строительство Юго-Восточной хорды, которая будет примыкать к Северо-Восточной хорде. Здесь будет очень сложный транспортный узел. И строящаяся эстакада будет давать возможность выезжать на Юго-Восточную хорду, проектирование трех-четырех участков которой сейчас ведется.

Андрей БОЧКАРЕВ, руководитель Департамента строительства Москвы:

Подэстакадное пространство благоустроят

- На участке строящейся в Новой Москве автодороги МКАД - Коммунарка - Остафьево завершены все монолитно-бетонные работы на эстакаде, уложено асфальтобетонное покрытие проезжей части. Сейчас ведется монтаж и наладка инженерных сетей, а также благоустройство подэстакадного пространства. Эта дорога обеспечит жителям столицы и Подмосковья направленный левоповоротный съезд с Калужского шоссе на строящуюся магистраль в сторону области по двум полосам движения. Длина эстакады составляет 440,6 метра.