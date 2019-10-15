2019-10-15T13:11:21+03:00
Общество

Не надо плакать по каждому зданию

Почему иногда лучше построить новое, чем сохранить старое
Дмитрий МИХАЙЛИНжурналист
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Фото: stroi.mos.ruФото: stroi.mos.ru
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Каждый день вижу в ленте плач по советским кинотеатрам. Их в Москве реконструируют, где-то сносят и на тех же местах строят заново.

Ребята, я тоже за то, чтобы сохранять любое мало-мальски ценное здание. И не только совсем старые, но и советские. Потому что помимо функции здания несут еще и кучу других смыслов - от эстетики до памяти.

Но это странная логика, что нельзя сносить вообще ничего! Как тогда городу развиваться?

Вот, например, кинотеатр «Рассвет» рядом с моим домом. Год назад и через год. Последние лет десять он стоял заколоченный, иногда открываясь для распродаж какой-нибудь чуши. Как кинотеатр он не работал и не мог работать - там один гигантский зал, который заполнить невозможно в принципе. И реконструировать нельзя.

Поэтому его снесли и сейчас достраивают заново - это будет торговый центр с кинотеатром и помещениями для всяких кружков. Что лучше - не имеющее никакой архитектурной ценности мертвое старое здание или живое современное новое? И с эстетической, и с практической точки зрения я голосую за новое.

Я очень сочувствую и понимаю: «мы в этот кинотеатр школьниками с уроков сбегали», «я тут впервые девушку поцеловал» - но вы ведь не ходите сейчас в той одежде, например.

На месте, например, ГУМа раньше ведь тоже были какие-то постройки - лавки какие-нибудь. И они тоже были дороги москвичам и гостям столицы. А на месте моего дома раньше стояли бараки, мимо которых ходили в школу Зоя и Шура Космодемьянские. К этим баракам ведь тоже кто-то привык.

Но и памяти надо иногда делать апгрейд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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