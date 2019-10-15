Не надо плакать по каждому зданию

Каждый день вижу в ленте плач по советским кинотеатрам. Их в Москве реконструируют, где-то сносят и на тех же местах строят заново.

Ребята, я тоже за то, чтобы сохранять любое мало-мальски ценное здание. И не только совсем старые, но и советские. Потому что помимо функции здания несут еще и кучу других смыслов - от эстетики до памяти.

Но это странная логика, что нельзя сносить вообще ничего! Как тогда городу развиваться?

Вот, например, кинотеатр «Рассвет» рядом с моим домом. Год назад и через год. Последние лет десять он стоял заколоченный, иногда открываясь для распродаж какой-нибудь чуши. Как кинотеатр он не работал и не мог работать - там один гигантский зал, который заполнить невозможно в принципе. И реконструировать нельзя.

Поэтому его снесли и сейчас достраивают заново - это будет торговый центр с кинотеатром и помещениями для всяких кружков. Что лучше - не имеющее никакой архитектурной ценности мертвое старое здание или живое современное новое? И с эстетической, и с практической точки зрения я голосую за новое.

Я очень сочувствую и понимаю: «мы в этот кинотеатр школьниками с уроков сбегали», «я тут впервые девушку поцеловал» - но вы ведь не ходите сейчас в той одежде, например.

На месте, например, ГУМа раньше ведь тоже были какие-то постройки - лавки какие-нибудь. И они тоже были дороги москвичам и гостям столицы. А на месте моего дома раньше стояли бараки, мимо которых ходили в школу Зоя и Шура Космодемьянские. К этим баракам ведь тоже кто-то привык.

Но и памяти надо иногда делать апгрейд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая жизнь советских кинотеатров

Заброшенные здания превратят в модные общественные центры

К началу 2019 года в столице начнут открываться после реконструкции старые кинотеатры. Теперь в них можно будет не только хрустеть попкорном под боевик или комедию. После ремонта и надстройки здания превратятся в районные общественные центры. В каждом из них появятся места для отдыха и развлечений всей семьей. Желающие смогут заняться спортом, перекусить в ресторане, побывать на мастер-классах или на выставке. (подробности)