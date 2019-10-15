Новые линии метро, дороги и дома для реновации: Мэрия Москвы выделила 2 триллиона рублей на главные стройки столицы

Сегодня, 15 октября, на заседании президиума правительства Москвы утвердили изменения в Адресную инвестиционную программу (АИП) столицы до 2022 года.

- Это ключевая программа развития города на ближайшие даже не три, а уже пять лет, - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Поскольку крупные проекты, такие, как метро и дороги, продолжим и в 2023 году. Инвестиционная программа увеличилась по объемам, и теперь на неё выделяется общая сумма около 2 триллионов рублей.

По его словам, около 70 процентов всех расходов АИП уйдёт на транспорт. По-прежнему главной стройкой города остаётся метро (см. схему). За 2022 год планируется доделать основные участки Большой кольцевой линии (БКЛ) и полностью замкнуть этот маршрут. Одновременно будут проектировать и начинать строить Рублево-Архангельскую, Бирюлевскую линии и ветку до Троицка. В 2022 году ещё одна станция появится в районе Бутово на Сокольнической линии.

Порядка 60 миллиардов рублей из городского бюджета выделят на Московские центральные диаметры (МЦД). Остальные деньги планируются в федеральном бюджете. Но эти суммы, как отметил Марат Хуснуллин, будут корректироваться. Всего к 2024 году в столице поедут уже четыре линии МЦД и будет готовиться пятый диаметр. Напомним, первые две линии МЦД-1 Одинцово – Лобня (длина маршрута 52 км) и МЦД-2 Нахабино – Подольск (80 км) планируют открыть в ноябре этого года. На них разместятся 66 станций и 27 пересадок.

Ещё одна важная статья столичного бюджета - автодороги. К 2022 году построят технологическую часть для 55 транспортно-пересадочных узлов. Сюда входят вокзалы, подстанции, паркинги, разворотные площадки для наземного транспорта, дополнительные дороги.

- В год мы строим порядка 100 километров магистралей, - отметил глава Стройкомплекса Москвы. - Эту цифру мы будем удерживать и дальше. К 2022 году завершим Северо-Восточную, Юго-Восточную хорду, Южную рокады и фактически соединим их в одно кольцо.

По программе реновации к 2021 году новые квартиры получат около 30 тысяч москвичей. Для переселенцев построят порядка 2,5 миллионов квадратных метров жилья.

- В Центральном округе столицы первые участники реновации начнут заселяться в новые дома уже на следующей неделе (то есть в 20-х числах октября. - Прим.), - сообщил Марат Хуснуллин. - Это будут жители района Камушки. Дома для них готовы, все благоустроенно, можем предоставлять квартиры. Кроме того, в центре проводим обследование домов-памятников, которые попали в программу и не будут сноситься.

Адресная инвестиционная программа Москвы на 2020-22 годы.

ЦИФРЫ

Метро

К 2022 году построят 67 километров линий, 27 станций и 2 депо.

До 2024 года проектируются и строятся 103 километра линий, 42 станции и 3 депо.

До 2027 года планируется построить 83 километра линий, 34 станции и 7 депо.

К 2027 году 95% москвичей получат метро в шаговой доступности.

На 10% снизится нагрузка на действующие линии подземки.

В 75 районах за счёт развития радиальных направлений появятся новые или улучшатся старые маршруты к метро. При этом 17 районов (3,4 млн. жителей) впервые получили доступ к метро.

До 2022 года на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро построят 45,2 километра линий и 18 станций. На БКЛ откроются 23 пересадки на другие линии подземки с учётом будущих радиальных веток Коммунарской, Бирюлевский и Рублево-Архангельской. Также появятся 4 пересадки на МЦК, 6 пересадок на первые Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2), 11 пересадок на радиальные линии железной дороги.

Дороги

До 2022 года в столице запустят 339 километров магистралей, 60 пешеходных переходов и 99 искусственных сооружений.

На 7% снизится загруженность дорог в Москве в целом.

В Новой Москве построят 200 километров автомагистралей и 3 станции метро.

На МЦД откроются 5 диаметров, более 180 станций, 375 километров линий и 100 пересадок.

Жильё и социалка

К 2022 году в столице построят 3,4 млн. "квадратов" жилых домов с учётом реновации.

В 109 районах Москвы откроется 230 социальных учреждений, из них 27 детсадов, 55 школ, 72 поликлиники и больницы.