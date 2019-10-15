2019-10-15T14:09:03+03:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина упал в колодец, спасая свою собаку

Обоих в итоге вытащили спасатели
Анастасия ВАРДАНЯН
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Мужчина согласился подняться наверх только когда спасатели подняли пса.Мужчина согласился подняться наверх только когда спасатели подняли пса.
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Крики о помощи среди ночи разбудили жителей поселка Хотьково Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Доносились они из колодца. Как оказалось, туда местный житель провалился, спасая свою собаку. Мобильника с собой не было, вот и пришлось кричать: «спасите, помогите!»

Соседи попытались самостоятельно достать бедолаг. Но не вышло. В итоге из западни обоих вытащили профессиональные спасатели. По словам очевидцев, мужчина несмотря на усталость, требовал, чтобы сначала вытащили его пса. Только после того как Барбос оказался на свободе, сотрудники МЧС помогли выбраться его хозяину.

- На приусадебном участке пострадавшего велись работы по бурению скважины под колодец, на ночь работы были приостановлены, но сама скважина закрыта недостаточно надежно, в неё и упала собака. Владелец попытался самостоятельно достать питомца, но сам угодил в четырехметровую ловушку, - рассказал "Комсомолке" Роман Нестеренко, заместитель начальника поисково-спасательного отряда №13 ГУ МЧС РФ по Московской области.

В колодце пес и его хозяин провели несколько часов. С признаками переохлаждения мужчина был госпитализирован. А вот его питомец не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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