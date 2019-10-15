Бюджет Москвы 2020: На медицину, образование и социальную помощь потратят ещё больше

Сегодня, 15 октября, на заседании президиума правительства Москвы одобрили проект бюджета столицы на 2020 год и на перспективу до 2022 года включительно. По традиции главный финансовый документ города остается социальным. На медицину, образование и социальную помощь решили потратить в среднем на 20 - 30 процентов больше денег, чем в 2019-м. Всего в бюджете на эти статьи, а также на культуру, спорт, некоторые социальные госпрограммы уйдёт более половины расходов - 53,3% или порядка 1,7 трлн. рублей в год.

В 2020 году ожидается индексация на 5,6% пособий и компенсаций пожилым москвичам. На эти выплаты в проекте бюджета выделено 22,4 миллиарда рублей.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПОДРАСТЁТ

При этом столичные власти планируют рост средней зарплаты в городе примерно на 4,2%, а потребительских цен - на уровне 3,8%. Причем оклады бюджетников (врачей, учителей, соцработников и др.) продолжат поднимать и в новом году. На следующие два года 2021 и 2022 соответственно рост зарплат москвичей прогнозируется на 2,9 - 3,2% ежегодно. По оценкам мэрии Москвы, инвестиции в городской бюджет вырастут на 10% и составят порядка 2,8 триллионов рублей. А инфляция будет держаться на уровне 3,7% в год. Доходы столицы будут расти за счёт налогов, повышения предпринимательской активности и оплаты труда в частном и государственном секторах. При этом свою лепту внесет малый и средний бизнес.

"Ожидается, что поступления этого сектора составят порядка 25% доходов бюджета, что в 1,6 раза превысит поступления от организаций - крупнейших налогоплательщиков. Для сравнения - в 2011 году вклад субъектов МСП составлял около 10% доходов бюджета Москвы", - сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

КОНКРЕТНО

В 2020 году бюджет будет таким:

- доходы - более 2,7 трлн. рублей (сейчас - около 2,3 трлн. рублей). При этом в 2021 г. - более 3 трлн. рублей, а 2022 г. - более 3,3 трлн. рублей;

- расходы - 3,1 трлн. рублей (сейчас - 2,6 трлн. рублей). В 2021 г. - более 3,2 трлн. рублей, в 2022 г. - 3,3 трлн. рублей;

- дефицит - 351 млрд. рублей (сейчас - почти 276 млрд. рублей). В 2021 г. - 214 млрд. рублей, в 2022 г. - 22,8 млрд. рублей.

В будущем году основные расходы планируются:

На социалку - всего 1,7 трлн. рублей (в 2018 г. - 1,2 трлн. руб., в 2019 г. - 1,3 трлн. руб.). Из них:

- на медицину - 400 млрд. рублей (в 2019 г. - 279,2 млрд. руб.);

- на образование - 415,5 млрд. рублей (в 2019 г. - 330,3 млрд. руб.);

- на пенсии, пособия, помощь льготникам - 537,8 млрд. рублей (в 2019 г. - 452,5 млрд. руб.);

- на программу «Жилище» - 224,8 млрд. рублей (в 2019 г. - 203,6 млрд. руб.).

На транспорт (метро, дороги, мосты, электродепо) - 714,1 млрд. рублей (в 2019 г. - 608,5 млрд. руб.).

На программу реновации - 103,3 млрд. рублей (в 2019 г. - 113,7 млрд. руб.).

На развитие ЖКХ - 109,2 млрд. рублей (в 2019 г. - 93,8 млрд. руб.).