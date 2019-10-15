Акция «Прошагай город» пришла в Ковдор: туристические места столицы Гипербореи нанесли на онлайн-карты

Акция «Прошагай город» пришла в Мурманскую область: в минувшие выходные жители Ковдора первыми в регионе присоединились к общероссийскому туристическому квесту. Тринадцать команд, больше ста человек – молодежь, школьники и все, кто по-настоящему любит и знает свой город, прошли по его улицам, фотографируя главные достопримечательности. Селфи на фоне популярных туристических мест, групповые снимки, красивые уголки природы, объекты с историей, гостиницы, кафе и магазины: в задачу участников акции входило загрузить как можно больше фотографий на онлайн-карты Google и Яндекс, дополнив их комментариями и откликами.

Автор фото: Светлана КОЛОДКИНА

Путь участников квеста проходил по определенному маршруту, команды получали задания и увлеченно исследовали каждый его этап. Одетая в яркие оранжевые куртки молодежь моментально оказывалась в центре внимания на улицах Ковдора.

- Мы свой город наизусть знаем, но когда получаешь задание, воспринимаешь все по-другому, - рассказали ученики школы №1. – Нам все очень понравилось!

- Горожане обращали на нас внимание, ведь мы в таких ярких куртках бегали, людям интересно, что происходит, - смеется директор ковдорской гостиницы «Уют» Александра Зверева.

Автор фото: Светлана АНДРОСОВА

Флешмоб «Прошагай город» проходит по всей стране по инициативе Фонда развития моногородов. Его поддерживают Внешэкономбанк, Google, Яндекс, Федеральное агентство по делам молодежи. В Ковдоре идейным вдохновителем и спонсором акции стала компания «ЕвроХим», в состав которой входит главное предприятие города - Ковдорский горно-обогатительный комбинат.

Главная цель проекта – раскрыть туристический потенциал российских моногородов и помочь увидеть их красоту глазами местных жителей. Ведь кто, как не они, могут лучше всего рассказать самые интересные факты и показать самые удивительные места? Тем более, что достопримечательностей в Ковдоре немало. По легенде, на месте этого современного города с населением в 18 тысяч человек когда-то располагалась столица Гипербореи – высокоразвитой древней цивилизации, оставившей после себя множество загадок и артефактов. И среди снимков других интересных мест Ковдора на онлайн-картах появились и фотографии гиперборейских камней, покрытых таинственными знаками.

Автор фото: Светлана КОЛОДКИНА

- Всего в России 321 моногородов, мы «прошагали» уже сотню, - рассказала журналистам представитель Фонда развития моногородов Ольга Щербина. - Ковдор стал сто первым городом, мы нанесли на карты более двух тысяч объектов. Общие итоги пока не подводили, но, например, владельцы гостиниц и кафе уже замечают повышение спроса и посещаемости. Надеемся, что до конца года все моногорода Мурманской области «прошагают» вместе с нами.

Квест «Прошагай город» отлично вписался в проект ««Ковдор - столица Гипербореи», который администрация моногорода успешно реализует с 2018 года. Это место уже привлекло внимание многих любителей загадок и древних мифов. Сюда съезжаются туристы со всей России, в городе проходят литературные семинары писателей-фантастов. Год назад на Кольском полуострове побывала и экспедиция «Комсомольской правды». Наши журналисты исследовали окрестности Ковдора и попытались разгадать загадку древней северной цивилизации. Кем были гиперборейцы, откуда они пришли в эти края? Историки и археологи спорят об этом до сих пор, выдвигая все новые и новые версии. Многие туристы, побывавшие в Ковдоре и прикоснувшиеся к древним камням, уезжают с твердой уверенностью, что именно здесь и зародилась первая человеческая цивилизация. Уж очень много знаков оставили в этих местах далекие предки.

Автор фото: Светлана АНДРОСОВА

Расположенный в ста километрах от трассы Санкт-Петербург - Мурманск, Ковдор окружен красивейшей природой, здесь есть собственный горнолыжный комплекс. Так что у города действительно большой туристический потенциал.

- Мы первые голосуем за то, чтобы Ковдор перестал быть моногородом, диверсифицировал свою экономику, и прикладываем для этого все усилия, - подчеркнул руководитель департамента по связям с регионами компании «ЕвроХим» Александр Шлычков. - Отрадно было наблюдать, что в квесте принимала участие в основном молодежь, то есть люди, которые будут жить и работать в этом городе, строить его будущее.

Автор фото: Светлана КОЛОДКИНА