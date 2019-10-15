Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 - 2022 годы

Столичное правительство сегодня, 15 октября, одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов. Документ утвердил мэр Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства Москвы.

По сравнению с прошлыми годами в этот раз в проекте бюджета учитывается рекордный рост финансирования социальной сферы. К примеру, на здравоохранение и образование планируют потратить почти на треть больше, чем в раньше.

«Как и прежде, бюджет будет социально направленным. Например, расходы на здравоохранение вырастут на 30%, на образование - на 25%. Среди основных программ - культура, спорт, поддержка пенсионеров, безопасная среда», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом социалка займет 53,3% расходов городского бюджета, или порядка 1,7 триллионов рублей в год. «С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда обязательного медицинского страхования финансирование социальных расходов в 2020 году составит свыше 2 трлн. рублей. Расходы на государственные программы развития образования (+25,8%), здравоохранения (+30,4%), спорта (+63,7%), социальной поддержки жителей (+18,4%) в 2020 году увеличиваются темпами, значительно превышающими ожидаемые темпы инфляции (3,7%)", - говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы.

- Бюджет имеет социальную направленность, - говорит Олег Матвейчев, политолог, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. - Огромное количество социальных программ, огромное количество всевозможных льгот разным группам населения, прежде всего старикам, инвалидам, людям, требующимся разного рода помощь. Зарплаты учителям, врачам и другим разным категориям, понятно, что Москва - богатый город и выдерживание майского указа о том, чтобы у врачей и учителей была зарплата на уровне средней по регионам - это стоит довольно больших денег. Тем не менее, в бюджете все это соблюдается. Социальная направленность бюджета - это очень большая заслуга Москвы. Я положительно оцениваю проект бюджета.

В мэрии отметили, что главный финансовый документ столицы разработан в условиях устойчивого роста экономики на 2 - 3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно. Ожидается, что в 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 8% к предшествующему году. А в 2021 - 2022 годах прогнозируется рост доходов на 9,5% в год.

Эксперты объясняют, как столице удаётся увеличивать доходную часть бюджета.

- Москва добивается прироста доходов, несмотря на последовательный вывод с территории города ряда крупнейших налогоплательщиков — «ВТБ», «Газпрома» и некоторых других, - сказал Владислав Иноземцев, экономист, социолог и политический деятель. - Не сильно сказывается и отсутствие выгод от повышения федеральных налогов, в частности НДС. В текущих бюджетных поступлениях 36,2% обеспечивается налогом на доходы физических лиц. Эта цифра не имеет аналога среди других российских регионов и приближается к показателю США, где подходный налог приносит в казну 47,3%. Пример Москвы, разумеется, вряд ли может быть перенесен на другие регионы страны, но существующие между столицей и провинцией различия должны, на мой взгляд, не провоцировать демагогию о «размосквичивании», а вызывать стремление использовать передовой опыт главного российского мегаполиса.

При этом малый и средний бизнес в столице также поддерживает рост доходных статей городского бюджета.

«Вклад малого и среднего бизнеса в формирование доходной части бюджета стабильно растет. Ожидается, что поступления этого сектора составят порядка 25% доходов бюджета, что в 1,6 раза превысит поступления от организаций - крупнейших налогоплательщиков. Для сравнения - в 2011 году вклад субъектов малого и среднего предпринимательства составлял около 10% доходов бюджета Москвы», - отмечают в правительстве столицы.

ЦИФРЫ

За ближайшие три года основные расходы Москвы распределятся так:

- 1,7 трлн. рублей - на соцподдержку жителей;

- 1,3 трлн. рублей - на развитие образования;

- 1,2 трлн, рублей - на развитие здравоохранения;

- 676 млрд. рублей - на госпрограмму «Жилище»;

- 244,4 млрд. рублей - на развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия;

- 159,4 млрд. рублей - на развитие спортиндустрии;

- 2,2 трлн. рублей - на развитие транспортной системы;

- 342 млрд. рублей - на развития коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения.

Также на развитие цифровой среды и инноваций - 327 млрд., городской среды - 342 млрд., на градостроительную политику - 78 млрд., на экономическое развитие и инвестиционную привлекательность - 202 млрд. и на развитие программы «Безопасный город» - 133 млрд.

При этом дефицит бюджета составит:

- в 2020 г. - 351 млрд. руб.;

- в 2021 г. - 214 млрд. руб.; - в 2022 г. - 22 млрд. руб.