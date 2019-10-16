Где в столице человеку подстричься: Барбершоп премиальный или киргизский - брутальный?

У меня никогда не получается нормально подстричься. Одно время я ходил в бюджетную парикмахерскую, в которой мои космы становились достоянием полных суетливых армянок. Их ножницы посвистывали, как ножи гильотины. Надо мной ставили бесчеловечные эксперименты. Причем я еще за это доплачивал (200 рублей).

Терпение лопнуло, когда очередная парикмахерша, задумавшись, выбрила машинкой половину затылка. Я дождался, пока мои волосы снова отрастут, и пошел в салон красоты.

Тушуем, сегодня мы с тобой тушуем

Улица, на которой расположен ближайший от дома барбершоп (если перевести - «Магазин бород». А по-русски говоря - просто парикмахерских. - Ред.), как назло, называется Голубинская.

В нем, если верить рекламщикам, преображение внешности на фоне брутальных интерьеров и приятного общения несет мощный психотерапевтический эффект.

Меня встретил мастер Анатолий, с головы до пят покрытый татуировками. Минут пять мастер размышлял, что со мной можно сделать. Затем взял прищепки и начал закалывать мне волосы. Через минуту я стал похож на морскую мину.

- Чай? Кофе? Коньяк? Виски? - на полном серьезе спросил Анатолий.

Надо признать, что уровень обслуживания в таких заведениях резко отличается от уровня бюджетных парикмахерских, в которых иногда даже простынку забывают подвязать.

Еще минут через пять парикмахер поинтересовался, мол, ну что, начинаем тушевать? А я понятия не имею, что это такое. Но спрашивать постеснялся.

- Тушуем, - говорю. - Обязательно.

К счастью, этот этап оказался вполне безобидным (тушевка - это плавный переход от длинных волос к коротким).

Потом Анатолий вымазал ладони воском и начал втирать его в мою голову. Видимо, для того чтобы на моей головенке не завелись муравьи, Анатолий посыпал ее тальком. А потом достал лак для волос и, прикрыв мое страдальческое лицо полотенцем, начал пшикать.

- Ну как вам? - наконец спросил он и повернул меня к зеркалу.

Я увидел бывшего сенатора Совета Федерации Валентину Петренко, чья шевелюра напоминает пчелиный улей (чтобы не получить такую экзотическую прическу, см. «Работу над ошибками»).

- Отлично, - отвечаю.

Видимо, как говорил Довлатов, я истинный интеллигент. Или лентяй, которому неохота скандалить.

- Тысяча сто... - молвил администратор.

Дома я помыл голову и понял, что стрижка прошла незамеченной. Космы никуда не делись.

Бюджетный вариант

Один мой знакомый, вдоволь отсмеявшись, сказал:

- Чего ты мучаешься? Сходи в «Супермен». Это тоже сеть барбершопов, причем бюджетная. Стрижка занимает 15 минут и стоит от 200 рублей.

Я представил, что за это время и за эти деньги можно сотворить с человеком. И зажмурился. Однако любопытство взяло верх.

Рядом с метро «Академическая» как раз филиал этого заведения. Захожу. Меня встречают два азиата. Улыбаются. Сажают в кресло. Выпить не предлагают.

За мои заросли взялся киргиз по имени Айбек. Он боксер. И по совместительству парикмахер. Вы бы решились сесть к такому? А я решился.

И скажу вам больше: в следующий раз пойду только к нему.

Айбек, несмотря на бицепсы, оказался внимательным и чутким парнем.

«А такая длина нормальная?»

«А виски прямые или косые?»

«А челку сильно укорачиваем?»

«А как здесь?»

«А тут?»

Град вопросов. И в итоге я получил то, что хотел. Ни длинно, ни коротко. Без косяков. Уши целы. И цена - 450 рублей. В барбершопе на Голубинской улице вам за эти деньги даже здрасте не скажут.

Расплатиться в барбершопе «Супермен» можно с помощью терминала.Фото: Павел КЛОКОВ

Работа над ошибками

1. Мастер не знает, чего хочет клиент, и его действия нужно корректировать. Если вы попросили «чего-нибудь на ваш вкус», потом не обижайтесь. Вкусы у всех разные. Не надо стесняться своих желаний.

2. Если вы хотите прическу, как «у того актера», лучше показать фото, а не объяснять на словах. Или покажите чья стрижка вас устраивает.

3. Уточните, нужно ли вам будет после посещения барбершопа укладываться. Если да, спросите, как именно. Сообщите также, если вы категорически против укладки, тогда прическа будет другой.

4. Если вы согласились выпить в барбершопе кофе или коньячок, уточните, надо ли за это платить. В некоторых заведениях эта услуга входит в стоимость, а в некоторых нет.