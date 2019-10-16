2019-10-16T18:54:36+03:00
Экономика

«Россети» запустили самую мощную подстанцию Новой Москвы «Хованскую»

На церемонию открытия приехали министр энергетики РФ Александр Новак и мэр столицы Сергей Собянин
Ксения БОГДАНОВА
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Старт работе ПС "Хованской" дали министр энергетики РФ Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин и глава компании «Россети» Павел Ливинский. Фото предоставлено ПАО "Россети".Старт работе ПС "Хованской" дали министр энергетики РФ Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин и глава компании «Россети» Павел Ливинский. Фото предоставлено ПАО "Россети".
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Высоковольтная подстанция «Хованская» начала свою работу 16 октября: она станет первым цифровым и одновременно самым крупным питающим центром Новой Москвы. На торжественную церемонию открытия приехали министр энергетики РФ Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин и глава компании «Россети» Павел Ливинский. Запуск ПС «Хованской» позволит сделать энергоснабжение Троицкого и Новомосковского округов Москвы стабильным и бесперебойным. С напряжением 220 кВ она будет вырабатывать 700 МВА. Для сравнения, суммарная мощность всех остальных подстанций на территории Новой Москвы - 1566 МВА.

- Начиная с 2012 года в Новой Москве построено свыше 16 млн кв.м недвижимости, создано 120 тыс. новых рабочих мест, на 70% выросло число жителей. Разумеется, этот бурный рост требует адекватных инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры, - подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. - Сегодня мы открываем ПС «Хованская», которая сразу в 1,5 раза увеличит мощности электроснабжения новых территорий, создав задел для их развития на годы вперед. Именно к «Хованской» будет подключена новая городская больница в Коммунарке, которую мы откроем в ближайшее время.

Запуск ПС «Хованской» позволит сделать энергоснабжение Троицкого и Новомосковского округов Москвы стабильным и бесперебойным. Фото предоставлено ПАО "Россети".

Запуск ПС «Хованской» позволит сделать энергоснабжение Троицкого и Новомосковского округов Москвы стабильным и бесперебойным. Фото предоставлено ПАО "Россети".

ПС «Хованская» будет работать на оборудовании, полностью произведенном в России. За счет этого, а также благодаря применению инновационных технологий при ее строительстве удалось значительно снизить издержки. Вместе с пусконаладочными и монтажными работами ее возведение обошлось в 1,83 млрд. рублей, тогда как подстанции аналогичного типа обычно требуют вложений от 2 млрд. рублей и выше.

Подстанция может работать в разных классах напряжения электросетей - 220 кВ, 110 кВ, 10 кВ и в самом современном классе напряжения – 20 кВ. Это позволяет полностью удовлетворять потребности энергоснабжения Новой Москвы.

Подстанция будет работать на оборудовании, полностью произведенном в России. Фото предоставлено ПАО "Россети".

Подстанция будет работать на оборудовании, полностью произведенном в России. Фото предоставлено ПАО "Россети".

- С вводом в эксплуатацию подстанции «Хованская» Московский регион получает очередной современный энергообъект, который позволит обеспечить потребителей качественным и эффективным электроснабжением, - отметил министр энергетики Александр Новак. - В настоящее время последовательно реализуется стратегически важный проект цифровой трансформации электросетевого комплекса, и подстанция «Хованская», построенная с применением передовых технологий, станет важным распределительным узлом энергосистемы Новой Москвы.

Компания «Россети» построила ПС «Хованскую» в рекордно короткие сроки — всего за полтора года. С запуском новой подстанции можно будет разгрузить старые центры питания и подключить к ней новых потребителей электроэнергии на территории Троицкого и Новомосковского округов.

По словам Сергея Собянина, ПС «Хованская» в 1,5 раза увеличит мощности электроснабжения новых территорий столицы. Фото предоставлено ПАО "Россети".

По словам Сергея Собянина, ПС «Хованская» в 1,5 раза увеличит мощности электроснабжения новых территорий столицы. Фото предоставлено ПАО "Россети".

- Подстанция «Хованская» за счет территориальной близости к центру нагрузок позволит доставлять потребителям большой объем электрической мощности с минимальными потерями электроэнергии, - подчеркнул генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский. - Это обеспечит экономически и технически эффективное построение электрических сетей для присоединения новых абонентов, а близость питающего центра к крупным потребителям неизбежно приведет к снижению затрат заявителей на технологическое присоединение.

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