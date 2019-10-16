В кинотеатре побывали: в кресло сели, с кресла встали - все прекрасно в «Арктике» с Антарктикой

Советские кинотеатры начали обновлять в столице весной 2017 года. В программу реконструкции попали 39 старых зданий. Большинство из них уже давно заброшены. А некоторые сдавались в аренду. Причем кино в них или вообще не крутили, или сеансов оставалось немного. После частичного сноса, строительства и ремонта бывшие кинотеатры превратят в многофункциональные районные центры. В каждом помимо залов для показа фильмов появятся выставочные и развлекательные площадки, творческие кружки для детей и взрослых, фудхоллы, службы бытовых услуг, кафе и магазины. Во многих из них крышу отдадут под летнюю террасу, а также устроят там места для занятий спортом. Полностью реконструкцию планируют завершить до конца 2020 года.

А это знаменитая «Арктика» сейчас. Легендарного в ней - только память о выступлении Высоцкого. Фото: svao.mos.ru

К примеру, памятнику архитектуры кинотеатру «Родина» на востоке столицы вернут исторический вид. Фасады и интерьеры отреставрируют, а на крыше восстановят знаменитую веранду. А на северо-востоке Москвы в «Арктике», где выступал Владимир Высоцкий, откроют три кинозала, кафе, рестораны. Стеклянные стены появятся сразу в нескольких зданиях - в «Ангаре», «Будапеште», «Киргизии».

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Не надо плакать по каждому зданию

Дмитрий МИХАЙЛИН

Почему иногда лучше построить новое, чем сохранить старое.

Каждый день вижу в ленте плач по советским кинотеатрам. Их в Москве реконструируют, где-то сносят и на тех же местах строят заново. Ребята, я тоже за то, чтобы сохранять любое мало-мальски ценное здание. И не только совсем старые, но и советские. Потому что помимо функции здания несут еще и кучу других смыслов - от эстетики до памяти. (подробности)