В Москве установили еще 24 камеры фиксации нарушений ПДД

Список камер, выписывающих штрафы за нарушении ПДД из 2461 прибора пополнился новыми. Со среды, 15 октября, заработали еще двадцать четыре прибора. В ЦОДД уверяют, что адреса взяли не с потолка и в список попали самые опасные улицы в городе.

- В прошлом году на этих участках дорог произошло от трех до шести ДТП, - сообщили "КП" в пресс-службе Центра организации дорожного движения. - Как правило, после установки камер водители нарушают правила дорожного движения реже и аварийность снижается.

Новые камеры будут фиксировать несколько нарушений одновременно. Это: проезд на красный сигнал светофора, выезд за стоп-линию, поворот не из того ряда, выезд на "выделенку" и превышение скорости. А еще камеры станут частью масштабной аналитической сети. Эта система в день обрабатывает порядка 50 миллионов проездов. На основе полученных данных строятся прогнозы загруженности дорог и выявляются проблемные участки.

КОНКРЕТНО

Адмирала Ушакова бульвар, дом 3

Улица Комдива Орлова, напротив дома 35 строение 3, по улице Ботанической.

Литовский бульвар, дом 17/50

Кавказский бульвар, напротив дома 34

1-й Ходынский проезд, дом 5

Улица Академика Королева, напротив дома 13

Зеленый проспект, дом 18/38

Улица Братиславская, дом 1

Северный бульвар, дом 6

Нахимовский проспект, дом 31

Севастопольский проспект, дом 53

Панфиловский проспект, дом 24

Боровское шоссе, дом 2А

Улица Полярна, дом 21

Березовая аллея, владение 29А

Варшавское шоссе, дом 134

Новорязанское шоссе, дублер на пересечении с улицей Маршала Полубоярова

Тверской бульвар, дом 1

Улица Фабрициуса, дом 30

Панфиловский проспект, дом 1

Балаклавский проспект, дом 2

Улица Профсоюзная на пересечении с улицей Академика Капицы

МКАД 28 км на М-4 Дон

Голутвинский 3-й переулок, дом 22