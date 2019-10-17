Урок удобрений

Сотрудники компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», которые организовали урок в школе №2 города Котельниково Волгоградской области, и не догадывались, что ребята знают об этом празднике.

А дело в том, что у многих учеников родители работают на градообразующем предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий».

- В компании я работаю с 2012 года мастером по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Это предприятие зарекомендовало себя как лучшее в сфере химической промышленности России. Особенно приятно, что большое внимание уделяется повышению качества жизни в моём родном городе Котельниково, - рассказал отец одной из учениц, Алексей Трунов.

- Удобрения играют жизненно важную роль в снабжении растений необходимыми питательными веществами, которые позволяют фермерам производить больше продовольствия на существующих землях и кормить растущее население мира, - отметила дочь Алексея Трунова Ксения, ученица 10 класса, - Я горжусь, что в городе Котельниково есть такое градообразующее предприятие как «ЕвроХим-ВолгаКалий». Это открывает для нас большие перспективы и позволяет смотреть с уверенностью в далекое будущее.

Видео с открытого урока.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко реализует в Волгоградской области крупный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей. После ввода в эксплуатацию всех производственных мощностей на Гремячинском горнообогатительном комбинате будет создано около 3 тысяч рабочих мест.

Новое предприятие оснащается самым современным оборудованием. Это требует высокой квалификации и профессионализма сотрудников, поэтому компания реализует масштабную программу поддержки талантливой молодежи. Значительное влияние на развитие профессиональных качеств молодых специалистов и школьников оказывают практические уроки.

Ребята попробовали себя в роли лаборантов химического анализа. Фото: Борис Бушмин

В Котельниково прошёл открытый урок к Всемирному Дню удобрений

На открытом уроке десятиклассникам показали понятный и в то же время необычный видеоролик компании "ЕвроХим" о минеральных удобрениях. Также ребята примерили на себя роль лаборантов химического анализа.

-Такие мероприятия очень важны для школьников, потому что некоторые из них всё ещё находятся в процессе выбора профессии на одном из самых передовых предприятий региона, - отметила учитель химии Любовь Васильченко.