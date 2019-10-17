2019-10-16T21:41:06+03:00
Общество

Урок удобрений

В Котельниково прошёл открытый урок к Всемирному Дню удобрений
Антон БАЛУЕВ
Поделиться:
В Котельниково прошёл открытый урок к Всемирному Дню удобрений. Фото: Борис БушминВ Котельниково прошёл открытый урок к Всемирному Дню удобрений. Фото: Борис Бушмин
Изменить размер текста:

Сотрудники компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», которые организовали урок в школе №2 города Котельниково Волгоградской области, и не догадывались, что ребята знают об этом празднике.

А дело в том, что у многих учеников родители работают на градообразующем предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий».

- В компании я работаю с 2012 года мастером по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Это предприятие зарекомендовало себя как лучшее в сфере химической промышленности России. Особенно приятно, что большое внимание уделяется повышению качества жизни в моём родном городе Котельниково, - рассказал отец одной из учениц, Алексей Трунов.

- Удобрения играют жизненно важную роль в снабжении растений необходимыми питательными веществами, которые позволяют фермерам производить больше продовольствия на существующих землях и кормить растущее население мира, - отметила дочь Алексея Трунова Ксения, ученица 10 класса, - Я горжусь, что в городе Котельниково есть такое градообразующее предприятие как «ЕвроХим-ВолгаКалий». Это открывает для нас большие перспективы и позволяет смотреть с уверенностью в далекое будущее.

Видео с открытого урока.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко реализует в Волгоградской области крупный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей. После ввода в эксплуатацию всех производственных мощностей на Гремячинском горнообогатительном комбинате будет создано около 3 тысяч рабочих мест.

Новое предприятие оснащается самым современным оборудованием. Это требует высокой квалификации и профессионализма сотрудников, поэтому компания реализует масштабную программу поддержки талантливой молодежи. Значительное влияние на развитие профессиональных качеств молодых специалистов и школьников оказывают практические уроки.

Ребята попробовали себя в роли лаборантов химического анализа. Фото: Борис Бушмин

Ребята попробовали себя в роли лаборантов химического анализа. Фото: Борис Бушмин

В Котельниково прошёл открытый урок к Всемирному Дню удобрений

На открытом уроке десятиклассникам показали понятный и в то же время необычный видеоролик компании "ЕвроХим" о минеральных удобрениях. Также ребята примерили на себя роль лаборантов химического анализа.

-Такие мероприятия очень важны для школьников, потому что некоторые из них всё ещё находятся в процессе выбора профессии на одном из самых передовых предприятий региона, - отметила учитель химии Любовь Васильченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Москве на 17 октября 2019 года: днем потеплеет до +16
В Подмосковье завершено благоустройство семи парков
Москвичей пригласили на прогулки по лермонтовским местам
В Москве грабители похитили у мужчины на иномарке 6 млн рублей
Синоптики предсказали москвичам резкие колебания температур
В Подмосковье грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
Для московских предпринимателей запущен новый онлайн-сервис
Почтальоны Подмосковья в общей сложности ежедневно проходят более 28 тысяч км
Жители Москвы помогут улучшить городские парки
В Зеленограде сотрудники ДПС помогли поймать отморозка, ранившего мужчину
В ресторане в центре Москвы конфликт между гостями закончился стрельбой
МЧС предупредило о сильном ветре на выходных в Москве
Движение поездов на салатовой ветке метро было приостановлено
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на выходные
Погода в Москве на 12 октября 2019 года: местами возможен сильный ветер
Москвичам рассылают фальшивые письма о выплате компенсаций
Погода в Москве на 11 октября 2019 года: в столице пасмурно
В Подмосковье продлили налоговые льготы для пивоваров
В Москве над лестничными пролетами станций метро появились новые навесы
В Москве с начала года родились 26 Хабибов
Парк экстремальных развлечений откроется в Подмосковье
На набережной Марка Шагала в Москве разобьют сады