Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева

Повышение качества медицинской помощи женщинам является одним из приоритетов развития городского здравоохранения. Новый Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева 17 октября открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы много сделали для роддомов, оснастили оборудованием современным. В половину снизилась младенческая смертность - это такой показатель мирового уровня. Многие женские консультации находятся в приспособленных зданиях. Теперь мы хотим заняться этим звеном, - сказал Сергей Собянин.

Новая женская консультация станет одной из лучших в столице.Фото: Алиса ТИТКО

При родильном доме Городской клинической больницы им. Плетнева работает женская консультация, к которой прикреплены 198 000 жительниц 4 районов Москвы – Измайлово, Северное и Восточное Измайлово, Гольяново. До недавнего времени женская консультация располагалась по трем адресам на первых этажах жилых домов. Разобщенность и ограниченные площади не позволяли создать в консультациях комфортную среду для будущих мам и оснастить помещения современным оборудованием. Поэтому было построено новое здание женской консультации на Измайловском шоссе.

Повышение качества медицинской помощи женщинам является одним из приоритетов развития городского здравоохранения.Фото: Алиса ТИТКО

- Это такой центр семьи. Здесь весь набор оборудования, который необходим, - добавил мэр Москвы.

В пятиэтажном здании, рассчитанном на 530 посещений в смену, будут работать свыше 150 специалистов. Одной из важнейших специализаций новой консультации станет лечение злокачественных патологий с сохранением репродуктивных функций женского организма.

На обследования сюда смогут приходить не только женщины, но и мужчины - им проведут консультации врачи урологи. Для будущих пап и мам будет работать "Школа будущих родителей", программа занятий которой включает лечебную физкультуру, лекции, занятия с манекеном новорожденного.

При родильном доме Городской клинической больницы им. Плетнева работает женская консультация, к которой прикреплены 198 000 жительниц Москвы.Фото: Алиса ТИТКО

В планах

В Центре здоровья семьи ГКБ им. Плетнева откроют:

- два акушерско-гинекологических отделения для ведения здоровых пациенток и пациенток с различными патологиями. Врачи помогут с такими проблемами, как бесплодие и невынашивание беременности. Женщины смогут получить рекомендации по планированию семьи;

- вспециально оборудованном кабинете будет организован прием маломобильных пациенток;

- будет работать кабинет медико-социальной помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- консультативно-диагностическое отделение, в котором принимают врачи-специалисты и проводятся профильные исследования;

- отделение пренатальной и ультразвуковой диагностики, где можно провести экспертный ультразвуковой скрининг. Это исследование поможет акушерам-гинекологам объективно оценить формирование органов и анатомических структур плода, исключить пороки его развития;

- дневной стационар акушерско-гинекологического профиля на 10 коек, с 2 операционными блоками – для проведения "малых" операций и манипуляций при патологии шейки матки, невынашивании беременности, токсикозе легкой степени и других заболеваниях. Пациентки после гинекологических операций смогут пройти реабилитационные восстановительные курсы;

- отделение репродукции с центром экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).