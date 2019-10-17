2019-10-17T14:34:11+03:00
Общество

Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева

Новая женская консультация станет одной из лучших в столице
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева.Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева.Фото: Алиса ТИТКО
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Повышение качества медицинской помощи женщинам является одним из приоритетов развития городского здравоохранения. Новый Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева 17 октября открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы много сделали для роддомов, оснастили оборудованием современным. В половину снизилась младенческая смертность - это такой показатель мирового уровня. Многие женские консультации находятся в приспособленных зданиях. Теперь мы хотим заняться этим звеном, - сказал Сергей Собянин.

Новая женская консультация станет одной из лучших в столице. Фото: Алиса ТИТКО

Новая женская консультация станет одной из лучших в столице.Фото: Алиса ТИТКО

При родильном доме Городской клинической больницы им. Плетнева работает женская консультация, к которой прикреплены 198 000 жительниц 4 районов МосквыИзмайлово, Северное и Восточное Измайлово, Гольяново. До недавнего времени женская консультация располагалась по трем адресам на первых этажах жилых домов. Разобщенность и ограниченные площади не позволяли создать в консультациях комфортную среду для будущих мам и оснастить помещения современным оборудованием. Поэтому было построено новое здание женской консультации на Измайловском шоссе.

Повышение качества медицинской помощи женщинам является одним из приоритетов развития городского здравоохранения. Фото: Алиса ТИТКО

Повышение качества медицинской помощи женщинам является одним из приоритетов развития городского здравоохранения.Фото: Алиса ТИТКО

- Это такой центр семьи. Здесь весь набор оборудования, который необходим, - добавил мэр Москвы.

В пятиэтажном здании, рассчитанном на 530 посещений в смену, будут работать свыше 150 специалистов. Одной из важнейших специализаций новой консультации станет лечение злокачественных патологий с сохранением репродуктивных функций женского организма.

На обследования сюда смогут приходить не только женщины, но и мужчины - им проведут консультации врачи урологи. Для будущих пап и мам будет работать "Школа будущих родителей", программа занятий которой включает лечебную физкультуру, лекции, занятия с манекеном новорожденного.

При родильном доме Городской клинической больницы им. Плетнева работает женская консультация, к которой прикреплены 198 000 жительниц Москвы. Фото: Алиса ТИТКО

При родильном доме Городской клинической больницы им. Плетнева работает женская консультация, к которой прикреплены 198 000 жительниц Москвы.Фото: Алиса ТИТКО

В планах

В Центре здоровья семьи ГКБ им. Плетнева откроют:

- два акушерско-гинекологических отделения для ведения здоровых пациенток и пациенток с различными патологиями. Врачи помогут с такими проблемами, как бесплодие и невынашивание беременности. Женщины смогут получить рекомендации по планированию семьи;

- вспециально оборудованном кабинете будет организован прием маломобильных пациенток;

- будет работать кабинет медико-социальной помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- консультативно-диагностическое отделение, в котором принимают врачи-специалисты и проводятся профильные исследования;

- отделение пренатальной и ультразвуковой диагностики, где можно провести экспертный ультразвуковой скрининг. Это исследование поможет акушерам-гинекологам объективно оценить формирование органов и анатомических структур плода, исключить пороки его развития;

- дневной стационар акушерско-гинекологического профиля на 10 коек, с 2 операционными блоками – для проведения "малых" операций и манипуляций при патологии шейки матки, невынашивании беременности, токсикозе легкой степени и других заболеваниях. Пациентки после гинекологических операций смогут пройти реабилитационные восстановительные курсы;

- отделение репродукции с центром экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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