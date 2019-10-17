2019-10-17T20:49:25+03:00
Общество

Москвич, спрыгнувший на рельсы, выплатит столичному метро 370 тысяч рублей

Почти час 18 поездов стояли в тоннелях метрополитена
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Чтобы поймать нарушителя, на участке Таганско-Краснопресненской линии пришлось отключить напряжениеЧтобы поймать нарушителя, на участке Таганско-Краснопресненской линии пришлось отключить напряжениеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Пассажиры томились и нервничали. А в это время в хитросплетениях ходов подземки ловили беглеца.

Случилось это еще в марте на станции «Китай-город». Молодой человек неожиданно спрыгнул с платформы на пути и побежал в тоннель. Чтобы поймать нарушителя, на участке Таганско-Краснопресненской линии пришлось отключить напряжение. Из-за этого отменили поезда, они простояли 45 минут.

Московский метрополитен оценил причиненный ущерб в 370 тысяч рублей. Как объяснили в метро, упущенную выгоду посчитали, сложив все убытки, понесенные подземкой из-за такого кульбита. На мужчину, который попытался «изучить подземку», составили административный протокол.

И вот на днях Тимирязевский районный суд Москвы вынес решение. Как нам рассказали в пресс-службе районого суда, иск удовлетворен полностью. Теперь «сталкеру» придется выплачивать всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт заявил, что увеличение скоростного режима на автобанах снизит аварийность на 10-15 процентов
Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал предложение ГИБДД увеличить разрешенную скорость на платных трассах и ввести новые камеры фиксации
Новости 24
Возле пяти станций МЦД завершено благоустройство территорий
Четверг в Москве станет самым теплым днем за последние 70 лет
Погода в Москве на 17 октября 2019 года: днем потеплеет до +16
В Подмосковье завершено благоустройство семи парков
Москвичей пригласили на прогулки по лермонтовским местам
В Москве грабители похитили у мужчины на иномарке 6 млн рублей
Синоптики предсказали москвичам резкие колебания температур
В Подмосковье грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
Для московских предпринимателей запущен новый онлайн-сервис
Почтальоны Подмосковья в общей сложности ежедневно проходят более 28 тысяч км
Жители Москвы помогут улучшить городские парки
В Зеленограде сотрудники ДПС помогли поймать отморозка, ранившего мужчину
В ресторане в центре Москвы конфликт между гостями закончился стрельбой
МЧС предупредило о сильном ветре на выходных в Москве
Движение поездов на салатовой ветке метро было приостановлено
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на выходные
Погода в Москве на 12 октября 2019 года: местами возможен сильный ветер
Москвичам рассылают фальшивые письма о выплате компенсаций
Погода в Москве на 11 октября 2019 года: в столице пасмурно
В Подмосковье продлили налоговые льготы для пивоваров
В Москве над лестничными пролетами станций метро появились новые навесы
В Москве с начала года родились 26 Хабибов
Парк экстремальных развлечений откроется в Подмосковье
На набережной Марка Шагала в Москве разобьют сады