Москвич, спрыгнувший на рельсы, выплатит столичному метро 370 тысяч рублей

Пассажиры томились и нервничали. А в это время в хитросплетениях ходов подземки ловили беглеца.

Случилось это еще в марте на станции «Китай-город». Молодой человек неожиданно спрыгнул с платформы на пути и побежал в тоннель. Чтобы поймать нарушителя, на участке Таганско-Краснопресненской линии пришлось отключить напряжение. Из-за этого отменили поезда, они простояли 45 минут.

Московский метрополитен оценил причиненный ущерб в 370 тысяч рублей. Как объяснили в метро, упущенную выгоду посчитали, сложив все убытки, понесенные подземкой из-за такого кульбита. На мужчину, который попытался «изучить подземку», составили административный протокол.

И вот на днях Тимирязевский районный суд Москвы вынес решение. Как нам рассказали в пресс-службе районого суда, иск удовлетворен полностью. Теперь «сталкеру» придется выплачивать всю сумму.