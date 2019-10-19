Наше Подмосковье. От свалок - к современным комплексам

О проблеме мусора в России активно заговорили в последние пару лет. Свалки, большие и малые, заложенные еще в далекие советские годы, вдруг оказались с избытком переполнены нашими бытовыми отходами.

В Московской области еще в 2013-м начали закрывать самые проблемные полигоны. Их сейчас рекультивируют. При этом мы вовсе не стали производить меньше мусора. Вместо прежних свалок, которые периодически горят или выделяют жуткие запахи, начали

строить современные комплексы по переработке отходов - КПО. Первое такое предприятие построили усилиями компании «РТ-инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») на территории городского округа Коломна, у деревни Мячково, в 20 километрах от города.

Возведенный в целях реализации нацпроекта «Экология» КПО «Юг» планируют запустить уже в ноябре. Вчера объект проинспектировали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Проверили территорию, пункты приема отходов, весового контроля мусоровозов, корпус сортировки, установку для измельчения крупного мусора.

После выхода на проектную мощность комплекс сможет ежегодно перерабатывать до 650 тысяч тонн отходов - это сделает КПО «Юг» крупнейшим из подобных предприятий в России. Больше 50% будут отправляться на переработку. То есть привезенные сюда пластик, металл, бумага, стекло не лягут мертвым грузом на очередной свалке, а станут сырьем для производств. Причем весь процесс сортировки и хранения - экологичный, безопасный для окружающей среды.

Процесс работы с отходами организован по современным технологиям

- Мы строим в Московской области 12 таких современных комплексов, которые позволят закрыть все свалки. Жители больше не будут ощущать неприятных запахов, - сказал Андрей Воробьёв. - Здесь используются самые современные технологии по переработке отходов, а компьютерные системы позволяют контролировать весь мусор, прибывающий на КПО. Через месяц этот комплекс начнет работать в полную силу, что позволит закрыть полигон «Воловичи» в Коломне, о чем нас просили жители.

12 - это в перспективах ближайших лет. КПО «Юг» уже построен. Еще три объекта сейчас заканчивают.

- Мы открываем первый из четырех аналогичных комплексов по переработке отходов в Подмосковье, - отметил Сергей Чемезов. - Еще два планируется запустить до конца декабря, один - в следующем году. Суммарные инвестиции в проект составляют 14 млрд рублей.

КПО «Юг» будет работать круглосуточно и даст 560 рабочих мест. И, кстати, запуск комплекса под Коломной позволит закрыть мусорный полигон «Воловичи», который находится неподалеку и занимает площадь в 22 га.

Как это работаетФото: Дмитрий ПОЛУХИН

- К концу 2022 года в Подмосковье будет полностью создана система, которая позволит минимизировать полигонные захоронения до 15%. Следующий шаг - нулевое захоронение. Это возможно только благодаря слаженной работе и контролю первых лиц региона, гос-корпорации и федерального правительства, - сказал Андрей Шипелов.

Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Напомним, в ближайшие годы в Московской области будут построены заводы термической обработки отходов, на которых мусор будут перерабатывать в энергию - по самым современным и экологичным технологиям.Губернатор Подмосковья