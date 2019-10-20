В Кремле закрыли сезон церемониальных разводов караулов Президентского полка

В эти выходные в Кремле закрыли сезон развода пеших и конных караулов Президентского полка. Эту традицию, ставшую настоящим хитом среди туристов, завели 15 лет назад. В теплое время года, с апреля по октябрь, каждую субботу ровно в полдень на Соборной площади разворачиваются лихие маневры - красавцы-гренадеры в киверах демонстрируют чудеса отточенных до миллиметров маршировок. И такие фигуры с винтовками выделывают, что просто дух захватывает! А потом еще вступают кавалеристы с шашками, на гарцующих жеребцах...

В Кремле закрыли сезон церемониальных разводов караулов Президентского полкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждая такая церемония собирает сотни зрителей, выстраивающихся по периметру площади.

Напомним, попасть на церемониальный развод кремлевских караулов могут все желающие - по единому билету на посещение архитектурного ансамбля Соборной площади. В этом сезоне билет стоил 350 рублей для пенсионеров и студентов, 700 - для всех остальных.

Смотрите фотогалерею этого события на сайте kp.ru.