Таксистам и грузовикам запретят парковаться в столичных дворах

Новость о запрете остановки любого коммерческого транспорта во дворах бурно обсуждают на столичных форумах.

«Везде шлагбаумов понаставили, так теперь еще и наши «островки счастья», открытые дворики, адреса которых мы хранили в секрете, закрывают. Как жить?» - пишет таксист с 15-летним стажем Константин Евграфов.

Панику подхватили владельцы грузовиков: мол, где им ставить свои «газельки», если не под окнами жилых многоэтажек.

А вот жители этих самых многоэтажек вполне ожидаемо новость приняли с радостью.

«Ну наконец-то! Дождались! Наш двор на улице Героев Панфиловцев - это просто причал для такси. Нам, местным, парковаться негде. В доме есть пиццерия, кафе, продают шаурму. Водители приезжают во двор просто поесть, не выходя из машины. На просьбу освободить место около подъезда отвечают грубо и начинают угрожать. Но теперь-то закон на нашей стороне», - не скрывает радости Дмитрий Хохлов.

Еще больше возликуют москвичи, которым «посчастливилось» стать соседями с машинами-спальнями. Есть ведь такое явление в столице, когда такси для водителя становится и работой, и домом (см. «И стол, и дом»).

Но пока противников и сторонников нововведения объединяет желание разобраться, как будет работать новый закон.

Пять простых вопросов о новшестве

Отвечает автоюрист Андрей КОМАРОВ:

1. Что запрещают?

С 1 января 2020 года начнет действовать приказ Минтранса России № 199 о парковках для коммерческих перевозчиков. Им запрещено останавливать автомобили во дворах жилых домов. Закон будет действовать в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

2. Кому запрещают?

Это авто, подпадающие под два пункта:

- Принадлежит юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю;

- перевозит пассажиров или грузы в качестве коммерческой услуги или для собственных нужд.

Проще говоря, это фургоны, автобусы, грузовики, такси и даже каршеринг.

3. В каких случаях остановиться во дворе можно?

Парковка в данном случае - это специальное место, где водитель оставляет машину после окончания смены или возвращения из рейса. То есть остановиться для разгрузки товара или ожидания пассажиров по-прежнему будет можно.

4. Кто будет следить за исполнением закона?

Кто и как будет проверять, занимается ли конкретный автомобиль перевозками, - пока неизвестно. В приказе это не прописано. Скорее всего, жители смогут жаловаться в ГИБДД, а также в префектуры.

5. Как будут наказывать нарушителей?

Штрафы и другие санкции, например, эвакуация на штрафстоянку, в приказе также не прописаны. Но ожидается, что уже в начале 2020 года будут внесены изменения в административный кодекс, в которых и установят форму наказания.

Если разобраться, то приказ есть, но работать, до тех пор пока четко не обозначат штрафные санкции, он не будет. Вероятно, сделано это специально, чтобы дать владельцам такси и грузовиков хотя бы немного времени на поиски альтернативы парковке во дворах. При этом даже при условии временного отсутствия штрафов жители многоквартирных домов получат больше прав. Они смогут подавать гражданские иски в суд, основываясь на приказе Минтранса. Это поможет урегулировать самые спорные ситуации в тех дворах, которые переполнены коммерческими авто.

- Этот дяденька тут со вчерашнего вечера стоит!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Штрафы за остановку в центре так никто и не отменил

Война таксистов с дикой штрафной системой за остановку в центре Москвы так ничем и не закончилась. Месяц назад мы писали о жалобах таксистов, они платят 3000 рублей только за то, что посадили пассажира, к примеру, на Новом Арбате, который усыпан приборами автоматической фиксации нарушений. Тогда обещали дать бомбилам хотя бы три минуты нештрафуемого времени (сейчас по правилам под знаком, запрещающим остановку, нельзя останавливаться вообще, ни на секунду). Но дальше слов дело не пошло. Штрафы как приходили, так и приходят.

И стол, и дом

Кто-кто в машинке живет?

Павел КЛОКОВ

Некоторые таксисты, приехавшие в Москву на заработки, экономят на всем - даже на жилье.

Аренда машины, мойка, топливо, процент агрегатору, еда... За все это таксисту приходится платить. И вечером выясняется, что чистая прибыль у него с комариный глазик. Особенно если человек только приехал в Москву и не наработал рейтинг.

Заказы ему падают мелкие - в пределах одного района. Часов восемь нужно откатать, только чтобы выйти в ноль. И только потом начинается заработок. Чтобы не отдавать его за съемный угол или койку в хостеле (об отдельной квартире даже речи нет), некоторые водители остаются ночевать прямо в машине.

- Паркуются во дворах, где потише, откидывают кресло и спят, - рассказал «КП» лидер движения «Стоп-Нелегал» Евгений Грэк. - Особенно если закончил часа в три ночи. Покемарил - и снова на линию. Отсюда порой и нездоровый запах в машине. Хлебные крошки. И колбасные шкурки под сиденьем.

Прошедшим летом рядом со станцией метро «Бутырская» жители пожаловались на нашествие таких ночевщиков. Мол, заставили своими машинами все дворы. Мусорят. Справляют естественные надобности. Шумят под окнами моторами.

Позже выяснилось, что там же, возле «Бутырской», находится контора крупного агрегатора такси. Вот и вся связь.

- Бывает, что водители оказываются в тяжелой ситуации, - рассказал «КП» таксист с 9-летним стажем Игорь Кожин. - Поначалу снимали какое-то жилье. Зарабатывали. А потом тюкнулись ночью и помяли казенную машину. Деньги за ремонт в этом случае платят таксисты. А он в Москве недешевый. Вот и живут за рулем. Чтобы побыстрее выплатить.