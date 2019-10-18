2019-10-18T12:19:23+03:00
Общество

Наше подмосковье: О таких людях принято говорить: глыба!

В подмосковном наукограде Черноголовка 17 октября отпраздновал свое 100-летие выдающийся физик Исаак Халатников
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Автор фото: Константин СЕМЕНЕЦАвтор фото: Константин СЕМЕНЕЦ
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Уроженец Днепропетровска, еще будучи студентом, заинтересовал своими работами легендарного физика Льва Ландау. Во время войны Халатников служил в системе ПВО, а в конце 40-х он вошел в группу ученых, работавших над ядерным оружием. Исаак Халатников стал инициатором создания и первым директором Института теоретической физики имени Льва Ландау, который по сей день успешно работает в Черноголовке. Академик, создатель теории сверхтекучести, автор многочисленных монументальных трудов. Педагог, воспитавший членов РАН, профессоров, докторов наук… А еще глава большой и дружной семьи: у Исаака Марковича три дочери, пять внуков и восемь правнуков.

Вчера поздравить юбиляра приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Ученый и его близкие встретили гостя за столом. Посидели, поговорили. Губернатор передал выдающемуся физику поздравительную открытку от Президента России Владимира Путина.

- Владимир Владимирович считает, что вы внесли огромный вклад в нашу российскую науку, - сказал Андрей Воробьёв. - Вы на протяжении всей жизни делали очень большое дело и до сих пор остаетесь ученым, на которого равняется огромное количество ваших учеников.

В честь знаменательной даты именем Исаака Халатникова решили назвать черноголовскую школу № 75.

- Надеемся, что ребята, которые там учатся, тоже станут физиками, - отметил губернатор.

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