2019-10-18T12:37:21+03:00
Общество

Станция метро "Окская" готова на 80%: строительные работы завершат в декабре

Пользоваться будут более 30 тысяч пассажиров в сутки [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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18 октября мэр Москвы Сергей Собянин посетил строящуюся станцию "Окская".18 октября мэр Москвы Сергей Собянин посетил строящуюся станцию "Окская".Фото: Алиса ТИТКО
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В Московском метрополитене в июне открыли Некрасовскую линию. На карте обозначили розовым цветом. Первый участок - от "Некрасовки" до "Косино". Строители сейчас работают над вторым участком от "Косино" до "Авиамоторной". Как раз в него будет входить станция "Окская", которую 18 октября посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- "Окская" готова на 80%, основные строительные работы будут завершены в декабре. Вокруг станции большие районы реновации, жилые районы, промышленные территории. Это будет одна из загруженных станций данного участка, ею будут пользоваться более 30 тысяч пассажиров в сутки. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить работы, - сказал Сергей Собянин.

Станция готова на 80%, основные строительные работы будут завершены в декабре. Фото: Алиса ТИТКО

Станция готова на 80%, основные строительные работы будут завершены в декабре.Фото: Алиса ТИТКО

Особенностью второго участка Некрасовской линии является прокладка части тоннелей – от станции "Косино" до станции "Нижегородская" – с помощью 10-метрового тоннелепроходческого щита. Здесь поезда обоих направлений будут ходить в одном тоннеле вместо привычных двух. На этом участке строят пять станций: "Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная". Все они улучшат транспортное обслуживание 1 миллиона человек – жителей московских районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области. В среднем пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день.

Будущая станция "Окская" расположена у примыкания улиц Окская и Паперника к Рязанскому проспекту. Для комфорта пассажиров здесь установят пять эскалаторов, а также три лифта для маломобильных граждан.

Дизайн станции уже придумали - вдохновила специалистов река Ока, поэтому в оформлении будет прослеживается "водная" тема. Основным цветом для станции выбрали синий. Фишкой интерьера станет потолок: его украсят ярко-синие алюминиевые панели и пятиметровые светодиодные круглые лампы. Мерцающие окружности на синем фоне потолка будут создавать иллюзию течения реки с кругами на воде. При этом полы выполнят из светло-серого гранита. А после завершения внутренних работ территорию у станции "Окская" благоустроят - высадят 1270 деревьев и кустарников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Работы на станции "Нижегородская" выполнены на 90% - платформа уже построена.

- Эта станция уникальная: в нее пришел один десятиметровый тонелепроходческий щит и два шестиметровых, — рассказывал ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На станции "Нижегородская" можно будет сделать пересадку с Некрасовской на Большую кольцевую линию. На базе станции появится транспортно-пересадочный узел, в состав которого войдут также станция Московского центрального кольца и железнодорожная платформа.

Будущая станция "Окская" расположена у примыкания улиц Окская и Паперника к Рязанскому проспекту. Фото: Алиса ТИТКО

Будущая станция "Окская" расположена у примыкания улиц Окская и Паперника к Рязанскому проспекту.Фото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

- Некрасовская линия - 19,6 км;

- девять станций от "Авиамоторной" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка;

- первый участок "Косино" – "Некрасовка" (четыре станции) был открыт 3 июня 2019 года;

- второй участок Некрасовской линии "Авиамоторная" – "Косино" (пять станций) находится в завершающей стадии строительства, работы закончат в конце 2019 года;

- в первые годы эксплуатации Некрасовская линия будет напрямую подключена к построенному участку Большой кольцевой линии. Поезда будут ходить от "Некрасовки" до станции "Лефортово" и далее до "Рубцовской".

Станция метро "Окская" готова на 80%.Строительные работы обещают завершить в декабреАлиса ТИТКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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