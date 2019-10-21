Владимир Ресин, депутат Госдумы: Сергей Собянин строит Москву без окраин

Раньше выходили замуж в сапогах, теперь - в туфлях

- ...Владимир Иосифович! Вот есть такой опрос Левада Центра, что только 49% жителей столицы положительно относятся к деятельности мэра Москвы Сергея Собянина. Не маловато ли?

- Какова реальная поддержка мэра, мы знаем по последним выборам (2018 год – А.Г.), сколько москвичей за него проголосовало.

- Где-то 70%, пришедших на избирательные участки.

- Вот! Потом, дела его, команды мэра, позволяют сказать, что - столица за последние годы заметно изменила свое лицо. Москва стала приятнее, уютнее - для горожан, для гостей... То же самое мне говорит и моя супруга - Марта Яковлевна. И она права. Есть с чем сравнивать. Мы уже в Москве как-никак старожилы!

- А что именно имеет в виду Марта Яковлевна?

- Ну, она вот поехала в поликлинику, и просто гуляла по улице. С полным удовольствием. Ухожено, - говорит, - красиво вокруг.

- В туфлях ходит? Замуж же выходила в сапогах.

- Мы же в марте поженились, в 1958-м. Слякоть, лужи, грязь… Но в ЗАГСе она на высоком каблуке была. А сегодня уже их не носит. Сейчас модно, говорят, в кроссовках ходить. Посмотри вокруг: все женщины так щеголяют. Ходят, будто собрались на теннис.

- Ваша супруга в какую поликлинику ездила? В какую-то специальную?

- Да в обычную, районную. Сегодня, кстати, с точки зрения оснащения поликлиник современным оборудованием планка высоко поднята. На пятки наступаем лучшим мировым стандартам. Как, например, в области образования. Ты знаешь, что по школьному образованию Москва вошла в пятерку мировых лидеров?

Я вот каждую субботу отправляюсь с объездом по строящимся храмам. В основном, это новые районы, периферия, многие из них я даже строил. Чисто и благоустроено стало в этих спальных, не центральных, микрорайонах.

Владимир Ресин (в центре) во время посещения недавно построенного храма Матроны Московской на улице Софьи Ковалевской.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Я-то помню, как там было в 70-е - 80-е, в 90-е годы и даже нулевые. Когда был депутатом Моссовета на северо-востоке, в Медведково, заходил в какой-нибудь грязный, раздолбанный подъезд жилого дома, было ужасное чувство. Потом был депутатом в Перовском районе. Там было гораздо лучше, но все равно отличалось от центра.

А сегодня, когда я приезжаю в эти районы, ощущение, будто ты находишься где-то на Неглинной или в Сивцевом Вражке. Заходи в любой подъезд - и никакой разницы. Сейчас улицы, дворы и скверы где-нибудь у МКАДа, в Новогиреево или в Теплом Стане ничуть не отличаются от центра города. И по уборке, и по состоянию фасадов. По всему благоустройству. У нас улицы шампунем моют.

- Это ваш личный взгляд.

- Да, пожалуйста, есть и взгляд со стороны: международная премия Института городских земель «Глобальные награды за выдающиеся достижения» (Urban Land Institute Global Awards for Excellence. А.Г.) – для тебя авторитетна? Премию вручает некоммерческая организация, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне, а офисы – в Гонконге, Лондоне и Франкфурте. Наша столичная программа благоустройства «Моя улица» стала ее лауреатом. Награда вручается за выдающиеся достижения в развитии городов. Убедил?

- А сейчас вы, уже как депутат Государственной Думы, часто встречаетесь со своими избирателями?

- Встречаюсь.

- Изменилась структура жалоб?

- Вы знаете, в основном люди, которые приходят на прием, поднимают вопросы масштаба городского, не личностные. Например, требуют улучшение работы общественного транспорта. Чаще стали поднимать вопросы раздельного сбора мусора и ликвидации свалок. Ну, и, конечно, необходимости развития сети магазинов в шаговой доступности. Почти нет вопросов по детским садам, по школам, по больницам.

- Вот вы хвалите благоустройство Москвы потому, что лицо заинтересованное: сами же сто лет занимались этой самой работой. Не будете же себя ругать!

- Так я ж давно наблюдаю, так сказать, со стороны. Не только как профессионал или государственный деятель – депутат Государственной Думы, а как обычный житель города.

Кстати, эта тема должна иметь российские масштабы. В стране не должно быть запущенных, неухоженных городов. В каждом населенном пункте должна быть программа благоустройства территории. И это правильно. Люди хотят комфортно жить и работать.

- Владимир Иосифович, а разве это не от финансирования зависит?

- Деньги важны, естественно. Сегодня бюджет Москвы опережает бюджеты многих крупнейших городов мира. В 2010-м году, когда я - как временно исполняющий обязанности градоначальника - передавал Сергею Семеновичу Собянину дела, бюджет столицы – я им тогда еще хвастался! - был порядка одного триллиона рублей, а сегодня - в пределах шести.

- Я узнал, что объем инвестиций в экономику Москвы до конца года может достигнуть 2,6 триллиона рублей.

- Да, впечатляющая цифра.

- Допустим, строительство большой кольцевой линии столичного метро, это крупнейший в мире проект. Он тоже повлиял на имидж города?

- Колоссальное значение имеет со всех точек зрения. И даже с точки зрения экологии. Ведь почему мы всегда стремились максимально развить общественный транспорт?.. Кто мог подумать, что сотни тысяч людей будут оставлять свои авто на парковках на окраинах, будут пересаживаться и ехать в центр города на метро или автобусах? Сколько протестов по этому поводу было. А вот – внедрилось. И пробок на городских улицах стало меньше, загруженность трасс снизилась с 8 до 5 баллов.

Но это хорошо еще и потому, что каждая машина – это выхлоп в воздух. Ведь автомобили загрязняют городскую среду больше, чем промышленные предприятия. Мы же хотим дышать чистым воздухом, да? Не случайно всё больше в городе появляется автобусов на электрической тяге.

КСТАТИ

- Длина Большой кольцевой линии (БКЛ) составит 70 километров. На ней расположится 31 станция.

- Около 70 процентов заброшенных промышленных территорий Москвы либо уже реконструируется, либо по ним ведется проектная работа и разрабатывается градостроительная документация.

- Около 100 скверов, парков и зеленых территорий реконструируют, восстанавливают или создают в Москве ежегодно.

- В течение трех лет 134 московские поликлиники будут реконструированы с учетом новых стандартов, которые согласованы с Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Еще один столичный рекорд: в 2018-м Москву посетили 23 миллиона 500 тысяч туристов, в 2019-м мы ожидаем свыше 24-х миллионов гостей.Фото: Алиса ТИТКО

Чем «собянинки» отличаются от «хрущевок»?

- Мы с вами были как-то на месте закрытого автозавода имени Лихачева. Как вы оцениваете реорганизацию бывших промзон столицы?

- То, что сейчас возводится на месте ЗИЛа – это, с точки зрения градостроительной, даже не на уровне, а выше уровня Москва-Сити. Это рывок в завтрашний день. Огромный объем работ уже сделан, в том числе, по инфраструктуре и по прилегающим территориям. Кстати, отведен участок и под строительство православного храма.

- По вашей инициативе?

- Сегодня храмы не строятся по принципу - «лишь бы поставить». Все это предусматривается генпланом, проектами планировок. Идет на общественные слушания. И поэтому там, где мы последние 9 лет строим церкви, там, где отводится земля, все просчитано и запланировано заранее. (Подробнее об этом читайте ниже. - А.Г.)

А знаешь, Александр, мне нравится, что теперь Москва, получается, без окраин. Без привычных окраин, которые по благоустройству всегда сильно отставали от центра.

- В прошлом году вы были у нас в редакции и целый час в эфире Радио «Комсомольская правда» отвечали на вопросы москвичей по программе реновации жилья. Одним из самых тревожных моментов для граждан было опасение - не обманет ли Собянин? Как сейчас, тревоги и скептицизма убавилось или нет?

- Конечно, отношение к программе кардинально изменилось. Люди поверили, что она реальна, что будет выполнена и никто горожан обманывать не собирался. Что обещали, то и делается. Сегодня даже строители почувствовали: требования к качеству домов, построенных для программы, ужесточились, халтурить им никто не позволит. Сами будущие жильцы не позволят, потому что именно они принимают объект.

- Это что, теперь - жилец вместо приемочной комиссии?

- Ну, не так буквально надо понимать. Конечно, комиссии никто не отменял. Но ни одна комиссия не высмотрит те мелочи, которые заметит новосел. Не бывает более придирчивого и въедливого контролера, чем потребитель. И именно за ним – последнее слово. Так что - меняй свою квартиру на реновационную.

- Ага, потребитель может такого затребовать, мало не покажется!

- Бывает! Ну, для регуляции непомерных запросов и фантазий в арсенале строителей имеется здравый смысл, бюджет и компромисс.

- Мне кажется, вы неравнодушны к реновации. Так агитировали за нее! Неспроста это.

- Так я один из авторов федерального закона. Занимался подобными проблемами еще в 90-х годах. Поэтому, да, слежу с пристрастием. Считаю, что это выгодно всем: и жителям, и городу. Понимаешь, в чем смысл? Вот меняют квартиру на квартиру. Ты занимаешь, скажем, однокомнатную в пятиэтажке. Она на 8-10 метров меньше той, которую тебе дают бесплатно в новом доме.

- А, может, это будет только поначалу, чтоб заманить москвичей, а потом раз – и опять в те же метры.

- В те же просто не получится, потому что нормы изменились, да такое жилье, как «хрущевки», теперь не строят.

- Строят «собянинки»?

- Как хочешь называй, но факт остается фактом. Дома хорошие, дворы благоустроенные, все соответствует сегодняшнему дню.

- Жильцу, понятно, так лучше. А у города какая выгода?

- А город на том же земельном участке получает огромное количество дополнительной жилплощади нового дома, который не требует постоянных вложений на ремонт.

Владимир Ресин (справа) во время посещения недавно построенного храма Матроны Московской на улице Софьи Ковалевской.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

- 5171 дом включен в программу реновации. 350 тыс. семей переедут в новое жилье.

- Построены первые квартиры для 15,6 тыс. инвалидов в рамках программы реновации.

- В работе находится 5 млн. кв. м потенциального жилья под реновацию. Около 50 тыс. семей переедут в новые квартиры в течение двух лет

- За два года ввели 47 жилых домов общей площадью 604 тыс.кв.м.

Храм строят всем миром

- Владимир Иосифович, когда затевалась программа строительства православных храмов, ее назвали по числу запланированных объектов - «Двести...». Судя по развитию событий, число в названии пора менять. Сколько же их будет, - триста, тысяча?

- То, что их будет не двести, а больше – это можно смело уже утверждать, учитывая, что и сама Москва приросла территориями и людьми. И все время развивается. Если исходить из расчетов, что храм нужен на 25-30 тысяч прихожан, то, думаю, речь может идти о цифре, приближенной к 500.

- Я извиняюсь, что такой приземленный вопрос приходится задать: это ж какие деньги из бюджета должны быть выделены…

- Из городского бюджета 0 рублей 0 копеек, Александр.

Видишь ли, есть давняя русская православная традиция: храм строится всем миром, на пожертвования прихожан. Владыка Парамон (интервью с ним читайте ниже. - А.Г.) вам подтвердит, что это - принципиальный подход. Знаете, каждый верующий, посещающий этот храм, должен прочувствовать, что благо не упало с неба, что он тоже своим трудом его создал.

Посмотри в храме Христа Спасителя. Там все фамилии благотворителей вывешены. Среди них не только русские, а люди разных национальностей и даже верований. И мусульмане, и иудеи. Никто ничего не скрывает. Кстати, камень на этот храм Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана, дал. Я лично с ним вел эти переговоры.

- А атеисты?

- Те, кто уважает свою культуру, духовность своего народа, не могут оставаться равнодушными. Бывает, человек и атеист, но при этом, когда ты к нему обращаешься за какой-то помощью, может откликнуться на твою просьбу. И поучаствовать в строительстве храма.

- Но не так просто церкви собрать такие деньги.

- Верно, это колоссальный труд всех приходов. Их сплоченность и поддержка друг друга. Причем, что важно, в таком деле не может быть ничего принудительного, только добровольное участие.

- А если и рад бы человек поддержать благое начинание, да денег не имеет?

- Такое бывает. Его труд всегда важнее денег.

- Владимир Иосифович, мы с вами уже десять лет занимаемся этой темой. А вы замечаете, вот это строительство храмов повлияло как-то на дух, на настроение самих строителей? Или им все равно, что строить: сарай или храм? Просто осваивают деньги и все?

- Ну, ответ на такой вопрос могут дать только сами люди. Духовная жизнь человека – это его личное пространство. Организации – да, осваивают те деньги, которые заложены в смете, в проекте. Но люди, которые в этих организациях работают на строительстве храмов, это другое. Уверен: никакому человеку не все равно, что строить – храм или сарай.

Посмотрите на строения, например, Донского монастыря или Новодевичьего – это возвели руками простых мастеровых в ХVI веке, а дух захватывает. И те храмы новые, которые мы строим по нашей городской программе, перекликаются по облику с этими старинными шедеврами русских зодчих. Хотя - сейчас некоторые и предлагают, почему не использовать современные приемы и материалы: стекло, алюминий, бетон и так далее. Идут споры. Кстати, один храм в стекле и в бетоне будет построен. В Сетуни. На 500 человек. Но большинство все-таки выступает за традиционную архитектуру. Я - тоже.

- А другие конфессии не в обиде?

- Мы не отвечаем за другие конфессии. Хотя Равиль Гайнутдин, который возглавляет в России мусульманское духовенство, он тоже, глядя на программу «Двести», высказал мысль о том, что в стране нужно 50-60 мечетей построить. Как ни говори, а в Москве построены за последние десятилетия и новые мечети. На Поклонной горе, в Марьиной роще, главная соборная мечеть - на проспекте Мира. Отведены ряд участков земли. Кстати в Отрадном, рядом с православным храмом, синагогой и мечетью строится буддистский храм.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- С 2010 года по 2019 год строятся храмы по 234 утвержденным адресам. 89 храмовых комплексов уже возведено.

- 51 церковный объект - в проектировании. Из них 48 в границах Старой Москвы.

- В среднем в год жертвуется от 1,5 млрд. до 3-х млрд. рублей.

ДОСЛОВНО

Владыка Парамон, епископ Сергиево-Посадский:

Божий дом людей объединяет и становится родным

- Когда прихожане сами участвуют, сами создают этот дом Божий, он становится для них родным. Поэтому очень важно участие каждого прихожанина, поскольку приход является общиной. Это место принадлежит не одному какому-то человеку, а всей общине. И община должна заботиться о том, чтобы у нее был свой храм. Чтобы каждый прихожанин смог поучаствовать.

Кто как сможет. Не обязательно - по финансовой части. Человек может финансами не помогать, но он при этом выделяет какое-то время, чтобы прийти и потрудиться на этом строительстве. Поэтому каждый по своему выражает свое отношение к строительству.

Хотя - что касается участия и самих прихожан, сбора средств, мы стараемся поступать так, чтобы это дело объединяло всех. Не только один приход, а чтобы и другие общины помогали тем, кто строит. Поэтому в возведении новых храмов участвует не только батюшка, благотворители, а мы стараемся, чтобы участвовали и другие приходы.

Если бывают какие-то трудности, мы объявляем сбор. И после литургии в какой-то день собираются средства и передаются строящемуся храму. Даже так. И после этого священник, настоятель строящегося храма обычно говорит, что было сделано на те средства, которые были собраны от других общин.

Мы стараемся всех обо всём информировать. Люди понимают, что это общее дело. Это не чья-то затея, которая просто сверху кому-то навязана. А это реальная потребность тех общин, которые собираются. Прихожан, которые не имеют возможности войти в небольшие переполненные храмы из-за отсутствия места. Да и далеко от дома человек не всегда может куда-то передвигаться. И не должен! Особенно, если речь идет о прихожанах преклонного возраста.

На фото (слева направо) епископ Сергиево-Посадский Парамон, советник мэра Москвы и Патриарха Владимир Ресин и настоятель храма свт. Спиридона Тримифунтского (на улице Большой Академическая), протоиерей Сергий Дикий - на храмовом пусковом объекте.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Тем более - в праздники большие.

- Конечно. Большие праздники, если брать Пасху, собирают огромное количество людей, храмы не вмещают всех тех, кто желает прийти помолиться.

У нас на некоторых приходах, например, у Блаженной Матроны Московской, более 20 тысяч человек пришло в Великую Субботу освещать куличи и пасхи. Храм был переполнен, а он до тысячи человек помещает. Люди стояли во время ночного богослужения на улице.

- Владыка, а можете мне рассказать о просветительских центрах, которые тоже строятся при храмах в Москве?

- Конечно. Стараемся, чтобы при каждом храме была работа с людьми, с молодежью, с пожилыми. По сути, наша программа - это и большой социальный проект. Мы при каждом новом храме стараемся строить духовно-просветительские центры, чтобы вести социальную, воспитательную, образовательную работу с нашими прихожанами. С теми, кто желает.

При храме - на улице Большой Академической - есть хоровая школа, она участвует в разных мероприятиях, конкурсах, получает призовые места. И даже за рубеж выезжает. Сейчас, например, выступают в Ницце. А недавно выезжали в Нью-Йорк. Обмениваются опытом с другими школами. Журналисты даже прозвали наш храм «Большим Академическим» (смеётся).

Детишки и обучаются хоровому пению, и участвуют в богослужениях. Это не специальные придуманные моменты, они с радостью участвуют в богослужениях на большие праздники. Для них - за честь.

- Участвуют только дети, крещеные в православие?

- Знаете, мы двери ни перед кем не закрываем. Мы не спрашиваем, кто какой национальности и вероисповедания. Пусть приходят все, кто захочет. Храм для того и существует, чтобы люди приходили. У нас многонациональная страна, многонациональные приходы. А в учёбе у нас нет возрастных ограничений.

По поводу помощи - тоже никогда людей не делим. Если человек нуждается, есть возможность, помогаем. При каждом храме есть социальные работники, которые этим делом занимаются с душой. Это работа не разовая и не единовременная, а постоянная. Плюс за каждым храмом закреплены ЦСО- Центральные социальные организации по районам.

- Я вижу, тут столовая имеется. (Речь идет о храме святителя Спиридона Тримифунтского в Коптеве. на улице Большая Академическая.)

- Это приходская трапезная, куда приходят те сотрудники, которые здесь при храме постоянно находятся. Они могут покушать. Причем, бесплатно.

Но мы не отгораживаемся от наших прихожан. В определенных ситуациях устраиваем бесплатные обеды и для них. После богослужения, на больших приходах, на улице (поскольку помещение маленькое и не вместит всех, кто выходит из малого деревянного храма) ставится большой казан, варят солянку или плов. На десятке праздников полагается вино по уставу. Сами делаем. Его ж немного надо: пригубить только.

- А туристы храмы посещают?

- Конечно, храмы ведь внешне выгодно отличаются от других строений, поскольку архитектура храма особенная, выразительная, привлекает внимание и является эстетической доминантой в районах. И те люди, которые прогуливаются по территории, заходят и в храм.

Прежде всего, это относится к историческим сооружениям, расположенным в центре города. Но и храмы на периферии мегаполиса вызывают интерес и у туристов, и у паломников. Туризм по административным округам возникает, в первую очередь, среди молодых людей, подростков, детей, которые изучают свой округ. То есть, речь идет о краеведении.

У нас были такие программы, когда специально организовывались квесты для молодежи. И они изучали свой район, округ через некую игровую форму. Очень интересные были результаты, за которыми мы наблюдали. Есть такая программа - «Золотое кольцо округа» - это паломничество из храма в храм, чтобы прихожане изучали ту среду, в которой они живут, общаются.

Подчас человек, не знает истории своей малой родины. А история каждого храма, даже нового, она тоже – история. Новая, но – история. Она о нашем народе, о том, чем мы живем, какой духовной пищей питаемся, как себя выражаем через свои святые места.